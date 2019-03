Überlingen vor 1 Stunde

Schülerstreik und Stadtputzete: OB Jan Zeitler von Müllsäcken vor dem Rathaus irritiert – ein Fall für Narrenpolizist Taglang

Die letzte Überlinger Aktion zu "Friday for Future" endete in einer Art Stadtputzete. Überlingens OB Jan Zeitler vermutete eine Protestaktion gegen sich, was mitnichten der Fall war. Das war ein guter Fall für Narrenpolizist Andreas Taglang, der den richtigen Riecher bewies.