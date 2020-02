Nein, kommentieren möchte Schulleiter Jürgen Mattmann die Lage nicht. Das Kultusministerium habe sich klar positioniert, indem es den Eltern die Möglichkeit aufzeigte, wegen des Sturmtiefs „Sabine“ ihre Kinder zu Hause zu lassen. „So ist die Lage, und wir gehen professionell damit um.“ Das heißt: Für die Schüler, die zur Wiestorschule kamen, bot man verlässlich eine Betreuung, auch das Mittagessen. Doch ein regulärer Unterricht sei in den meisten Klassen der Sekundarstufe nicht möglich, sagte Mattmann. Teilweise säßen in den Klassen nur ein bis zwei Schüler. Viele Eltern waren verunsichert, wie sie mit der Sache umgehen sollten, und so führte Mattmann am frühen Montagmorgen „gefühlt 50 Telefonate“.

Grundschule weitgehend im Normalbetrieb

In der Grundschule der Wiestorschule dagegen lief der Unterricht weitgehend normal. Schulleiter Jürgen Mattmann erklärt es sich damit, dass die meisten Grundschüler in der näheren Umgebung wohnen und zu Fuß zur Schule kommen können. Im Gegensatz dazu hätten die Schüler der weiterführenden Schule, also ab Klasse 5, einen längeren Schulweg, den zu gehen, vielen offenbar zu riskant war. Oder sie kamen gar nicht durch, weil Busse nicht fuhren.

Mitteilung des Ministeriums

„Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“, hieß es am Sonntag in der offiziellen Mitteilung des Baden-Württembergischen Kultusministeriums. „Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen.“ Die Schule sei in diesem Fall zu informieren.

Wie die Mitteilung des Ministeriums zu interpretieren sei? Darüber gingen die Meinungen in den WhatsApp-Gruppen diverser Schulklassen weit auseinander. Teils verständigten sich die Schüler darauf, nicht zur Schule zu gehen – wohl weniger mit Blick vor die Haustüre und den Sturm, als vielmehr durch die eigene Motivation oder Ängste der Eltern begründet.

Schulschließung keine Option

In manchen Landesteilen sagten die Schulen von sich aus den Unterricht ab, gaben gewissermaßen sturmfrei. So ernst wurde die Lage an den Überlinger Schulen allerdings nicht beurteilt. Neben der Wiestorschule starteten auch die Realschule und das Gymnasium zunächst ganz normal in die neue Schulwoche.

Viele Eltern verunsichert

Die Sturmwarnungen, verbunden mit der Mitteilung des Kultusministeriums, hätten bei vielen Eltern „zu einer großen Unsicherheit geführt“, teilte Hans Weber, Schulleiter am Gymnasium, mit. „Im Ergebnis fehlen bei uns je nach Klasse etwa ein Viertel bis etwas mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler. Eindeutig überlastet waren die Telefonleitungen im Sekretariat. Die über 200 Entschuldigungsanrufe, die innerhalb einer Stunde eingingen, mussten wir deshalb auf den Anrufbeantworter umleiten.“

„Angenehme Klassengröße“

Karin Broszat, Schulleiterin an der Realschule, stellte eine große Bandbreite an Reaktionen fest. Während manche Schüler mit dem Moped aus Sipplingen angereist kamen, hätten Schüler, die nur ein paar Häuser von der Schule entfernt wohnen, gefehlt. In Summe habe die Hälfte der Schülerschaft gefehlt. „Wir haben ganz normal unterrichtet, in guter Atmosphäre und angenehmer Klassengröße.“

Am Morgen liefen im Sekretariat die Telefone der Realschule heiß. Manche verunsicherte Eltern wollten von der Schulleitung wissen, ob sie ihr Kind nun zu Hause lassen sollten. Doch konnte ihnen diese Entscheidung nicht abgenommen werden, sagte Broszat, und verwies jeweils auf die Ministeriumsmeldung, wonach eben die Eltern über die Zumutbarkeit des Schulwegs entscheiden mussten. Ihr sei es in jedem Fall wichtig gewesen, für die zu öffnen, die zur Schule kamen. Denn es sei nicht möglich, alle Eltern so kurzfristig zu erreichen.