Nein, kommentieren möchte Schulleiter Jürgen Mattmann die Lage nicht. Das Kultusministerium habe sich klar positioniert, indem es den Eltern die Möglichkeit aufzeigte, wegen des Sturmtiefs „Sabine“ ihre Kinder zu Hause zu lassen. „So ist die Lage, und wir gehen professionell damit um.“ Das heißt: Für die Schüler, die zur Wiestorschule kommen, werde man verlässlich eine Betreuung bieten, auch das Mittagessen. Doch ein regulärer Unterricht sei in den meisten Klassen der Sekundarstufe nicht möglich, sagte Mattmann. Teilweise säßen in den Klassen nur ein bis zwei Schüler. Viele Eltern waren verunsichert, wie sie mit der Sache umgehen sollten, und so führte Mattmann am frühen Montagmorgen „gefühlt 50 Telefonate“.

Grundschule weitgehend im Normalbetrieb

In der Grundschule dagegen laufe der Unterricht weitgehend normal. Schulleiter Jürgen Mattmann erklärt es sich damit, dass die meisten Grundschüler in der näheren Umgebung wohnen und zu Fuß zur Schule kommen können. Im Gegensatz dazu hätten die Schüler der weiterführenden Schule, also ab Klasse 5, einen längeren Schulweg, den zu gehen, vielen offenbar zu riskant war.

Mitteilung des Ministeriums

„Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“, heißt es in der offiziellen Mitteilung des Baden-Württembergischen Kultusministeriums. „Falls der Weg zur Schule aufgrund extremer Wetterlagen vor Ort nicht zumutbar ist, können Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen.“ Die Schule sei in diesem Fall zu informieren.

In manchen Landesteilen sagten die Schulen von sich aus den Unterricht ab, gaben gewissermaßen sturmfrei. So ernst wurde die Lage an den Überlinger Schulen allerdings nicht beurteilt. Neben der Wiestorschule starteten auch die Realschule und das Gymnasium ganz normal in die neue Schulwoche.