Schüler der beiden siebten Klassen der Überlinger Waldorfschule starten am Donnerstag mit dem Rennrad zur Tour de Lauro. 1330 Kilometer und 15 Tage später werden die 48 Radler in Lauro bei Neapel eintreffen, schreibt die Schule in einer Mitteilung. Auf dem Rad dabei sind 18 Begleiter: Lehrer, ehemaligen Schüler, Eltern und erwachsene Oberstufenschüler. Ein vierköpfiges Küchenteam versorgt die Gruppe auf den Campingplätzen, zwei Begleitfahrzeuge sind unterwegs stets in der Nähe, ein Lastwagenfahrer sorgt für den Transport.

Die Radler legen auf elf Etappen 8290 Höhenmeter zurück. Damit die Schüler diese Anstrengungen überhaupt bewältigen können, haben sie zusätzlich zu ihrem Schulalltag eine intensive Trainingsphase absolviert, in der jeder Teilnehmer mindestens 1000 Kilometer zurücklegen musste. Die vielen regenreichen Ausfahrten in diesem Jahr waren eine große Herausforderung, teilt die Schule weiter mit: „Zum Glück verliefen sie ohne gravierendere Unfälle, sondern vor allem mit vielen abgefahrenen Bremsklötzen.“

Die Tour de Lauro gibt es seit 1996. Abgesehen von der körperlichen Anstrengung bedeute sie einen enormen Entwicklungsprozess für die Schüler, die sich zwei Wochen intensiv in und mit ihrer Gruppe auseinandersetzen müssen.

Inforamtionen im Internet: www.tour-de-lauro.de