von Tobias Lange

Video: Lange, Tobias

Rund 50 Schüler machten sich am Freitagvormittag vom Busbahnhof in Überlingen auf, um unter dem Banner "Fridays for Future" für den Klimaschutz zu demonstrieren.

Überlingen "Fridays for Future": Schüler demonstrieren in Überlingen für den Klimaschutz Das könnte Sie auch interessieren

Auf ihrem Weg in die Altstadt wurden sie von der Polizei begleitet, die die Straßen entlang des Zuges kurzzeitig absperrte. Autofahrer, die kurz vor Mittag unterwegs waren, mussten deshalb etwas Geduld haben.

Fridays for Future Demo in Überlingen | Bild: Lange, Tobias

Um das Schulschwänzen ging es den jungen Demonstranten dieses Mal auf jeden Fall nicht. Erst am Montag fängt die Schule nach den Fastnachtsferien wieder an.

Fridays for Future Demo in Überlingen | Bild: Lange, Tobias

Fridays for Future Demo in Überlingen | Bild: Lange, Tobias

Fridays for Future Demo in Überlingen | Bild: Lange, Tobias