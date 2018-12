von SK

Wegen Sachbeschädigung ermittelt die PolizeiÜberlingen gegen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren, die am Mittwochabend, gegen 18.45 Uhr, am Busbahnhof nach Zeugenaussagen randaliert und gegen Busse und Mülleimer getreten haben sollen. Hierbei trug mindestens einer der Jugendlichen eine schwarze Maskierung.

Im Anschluss rannten die beiden in die Sporthalle der Wiestorschule, in der ein Sporttraining stattfand, schreibt die Polizei. Die Jugendlichen, die beide unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln standen, wurden von Polizisten in Gewahrsam genommen und ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Personen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden: Telefon 07551/8040.