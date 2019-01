Die weiter wachsende Schneelast wird auch im württembergischen Allgäu zum Problem. Das Technische Hilfswerk THW, Ortsgruppe Überlingen, wurde bereits am Freitag zu einem Einsatz nach Wangen berufen, um das Dach einer Behinderteneinrichtung abzuräumen.

Wangen half im Sommer hier am See

Überlingen Nachdem die Festspiele Wangen beim Sommertheater in Überlingen ausgeholfen hatten, kam für den Wintereinsatz Unterstützung aus Überlingen. Wie Robert Johannsen, THW-Ortsbeauftragter von Überlingen sagte, seien sie mit 13 Mann in der Nacht auf den vergangenen Freitag ausgerückt. Unter seiner Einsatzleitung schaufelten sie die tonnenschwere Last von insgesamt drei Dächern der Einrichtung. Einen ganzen Tag lang dauerte der Einsatz, "danach waren unsere Leute erschöpft, der Schnee war schon schwer", sagte Johannsen.

Die THW Ortsgruppe Überlingen rückte mit 13 Helfern nach Wangen im Allgäu aus, um das Dach einer Behinderteneinrichtung vom Schnee zu befreien. | Bild: THW Ortsgruppe Überlingen

Problematische Photovoltaikanlagen

Problematisch war, dass die Dächer teils mit Photovoltaikanlagen bedeckt waren, die nicht betreten werden durften. Sie haben sich dann, so berichtete es Johannsen, mit Schiebern und großen Ringen beholfen, die mit Seilen über die Dachflächen gezogen wurden. Die Helfer sicherten sich mit Gurt und Leine, sofern vorhanden, über den Dachgiebel hinweg. Bei einer akuten Einsturzgefahr, die hier noch nicht geherrscht habe, müsse man sich gegebenenfalls mit einem Kran sichern.

Die THW-Helfer befanden sich zwar in ehrenamtlichem Einsatz, Kosten entstehen dennoch. Diese würden zunächst dem Eigentümer des Gebäudes in Rechnung gestellt, sagte Johannsen, und müssen von ihm auch beglichen werden, wenn die Regierung keinen Sondertitel bewilligt.

60 Helfer koordiniert

Der Überlinger war am Freitag als Einsatzleiter eingeteilt. Zu Stoßzeiten habe er insgesamt 60 Helfer der Ortsverbände Überlingen, Biberach, Ulm und Wangen koordiniert, Ablösen für sie organisiert, Essen und Trinken geordert und den Kontakt zum Eigentümer gehalten, um die steigenden Kosten in einem gewissen Verhältnis zum Risiko zu halten. Das Landratsamt Ravensburg wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es Aufgabe der Rettungskräfte sei, sich auf öffentliche Gebäude zu konzentrieren. Die Eigentümer von Privathäusern wurden an Zimmereien, Dachdecker oder Gerüstbauer verwiesen.

Spezialisten bei Hochwasser

Das THW Überlingen könnte in den nächsten Tagen erneut zum Einsatz gerufen werden: Wenn bei einsetzendem Regen die Last auf den Dächern weiter steigt. Oder wenn Tauwetter die Schneehöhen sinken und dafür die Bäche überquellen lässt. Denn wie Oliver Weißflog von der Ortsgruppe Überlingen berichtet, verfügen sie über eine schlagkräftige Pumpengruppe, die bei Überflutungen schon zu weltweiten Einsätzen gerufen worden ist. Derzeit verfüge die Ortsgruppe über keine Kräfte mit Auslandsqualifikation, aber im württembergischen Allgäu und in Bayern stünde man für Einsätze bereit, die in den nächsten Tagen durchaus nötig werden könnten.