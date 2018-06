Überlingen-Bonndorf vor 6 Stunden

Scheune brennt bis auf die Grundmauern nieder

Eine Scheune in Überlingen-Walpertsweiler, die im unmittelbaren Nahbereich an einem Wohngebäude stand, wurde durch ein Feuer vollkommen zerstört. Im Gebäude befanden sich Heuballen und landwirtschaftliche Geräte. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro, die Brandursache ist noch unklar. Die Nachlöscharbeiten dauern noch bis zum Abend an.