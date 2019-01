Ab in den Schnee mit Wegis-Reisen und Boarderspoint. Die ersten vier Termine für die Ski- und Snowboard-Ausfahrten nach Warth-Schröcken im Bregenzerwald und Silvretta Montafon in Voralberg in Österreich stehen fest. „Am 6. Januar geht es los, die weiteren Termine sind am 19. und 26. Januar sowie am 2. Februar“, so Christian Wegis von Wegis-Reisen in Ahausen. Wer mit dabei sein möchte, sollte sich unbedingt anmelden, denn die Plätze sind begehrt, dazu Boarderspoint Geschäftsführer Wilhelm Guldin: „An beiden Orten sind die Schnee-Bedingungen schon jetzt ideal, und man ist ab 39,95 Euro dabei.“ Doch das ist nicht alles, denn für alle Schüler des Bildungszentrums gibt es noch einen Extrabonus: „Die Stadt Markdorf unterstützt jeden Schüler mit zehn Euro, also dann ab 29,95 Euro“, so Wegis. Seit 1979 gibt es die Ausfahrten und Guldin erinnert sich an tolle Zeiten: „In den Spitzenzeiten sind bis zu 1000 Jugendliche am Tag vom Bildungszentrum abgefahren.“ Alle Informationen zu Abfahrtszeiten, Terminen und den Orten gibt es im Internet unterhttp://www.wegis-online.de und http://www.boarderspoint.de. Die Ausfahrten Termine: 6., 19., 26. Januar und 2.Februar

Zehn Euro Rabatt für Schüler aus der Region, die auf das Bildungzentrum gehen

Platzreservierung online

Abfahrtsorte: Überlingen, Bermatingen-Ahausen, Markdorf und Friedrichshafen

Sterne bringen Spendenglück

Borderspoint-Organisator Wilhelm Guldin und Reiseunternehmer Christian Wegis packen schon mal die Ski und Snowboards in den Bus. Bild: Jan Manuel Heß

Groß war die Freude bei Monika Friesenhagen und Stefanie Münzenmayer vom Verein Therapeutisches Reiten Markdorf, denn sie bekamen von Marc und Manuel Sailer vom Autohaus Sailer in Ahausen eine Spende von insgesamt 1240 Euro überreicht. Das Autohaus hatte an alle seine Kunden einen Stern zum selber gestalten verschickt und für jeden Stern, der seinen Weg an den Weihnachtsbaum im Autohaus fand, spendete Familie Sailer zehn Euro. „Unsere Weihnachstern-Aktion war wieder ein toller Erfolg, über 70 Sterne kamen zusammen“, so Manuel Sailer und Bruder Marc ergänzt: „Die Firma Müller Werbetechnik aus Gottmadingen hat sogar noch 200 Euro zusätzlich gespendet.“ Musikalisch umrahmt wurde die Übergabe vom Nachwuchs des Musikverein Ahausen, der die Besucher mit weihnachtlichen Liedern unterhielt, während diese sich Glühwein, Punsch und Kuchen schmecken ließen und die Sterne begutachteten.

Markdorf aktuell

Die Salober Ski- und Snowboardarena in Warth-Schröcken lädt zu schönen Abfahrten ein. Bild: Warth-Schröcken