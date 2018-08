von SK

Eine ganze Serie von Sachbeschädigungen beschäftigt derzeit das Polizeirevier Überlingen. Ein unbekannter Täter hat in den zurückliegenden Wochen eine Vielzahl von Fahrzeugen der gehobenen Mittelklasse in der Innenstadt von Überlingen zerkratzt. Dabei entstand ein Gesamtschaden von nahezu 100‚000 Euro, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft Konstanz in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Laut Mitteilung ritzte der Unbekannte häufig verschiedene Buchstabenkombinationen oder Worte sowie ein Phallussymbol auf die Motorhaube bzw. auf den Kofferraumdeckel der Fahrzeuge.

Bei einer der Taten konnte der bislang unbekannte Täter von einer Videokamera aufgezeichnet werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz hat das Amtsgericht Konstanz nun eine Öffentlichkeitsfahndung im Großraum Überlingen zur Klärung der Identität einer Personen angeordnet. Personen, die Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen zu melden: Telefon 07551/8040.

