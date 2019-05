von Julia Rieß

Seit 1929 begegnen sich jährlich die Mannschaften der Bodensee-Anrainerländer in wechselnder Besetzung zum freundschaftlichen Wettkampf im Schach. Die Ausrichtung und Organisation übernehmen die teilnehmenden Länder reihum, in diesem Jahr ist Baden an der Reihe. Der Badische Schachverband mit seinem Vorsitzenden Uwe Pfenning hat den dreitägigen Wettkampf nach Überlingen vergeben und den Schachclub Überlingen (SCÜ) mit ins Boot geholt.

Lothar Knebel ist Vorsitzender des Schachclubs Überlingen. | Bild: Schachclub Überlingen

Lothar Knebel, der Vorsitzende des SCÜ, sagt: „Für den badischen Verband und uns ist das eine schöne Gelegenheit, Schach einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.“ Entsprechend hoffen die Veranstalter auf viele Besucher und Zuschauer, die Schach live sehen möchten. Uwe Pfenning sagt: „Was bei anderen Schachturnieren eher nicht üblich ist, das ist bei uns Konzept. Wir wünschen uns die Zuschauer mitten im Geschehen, um Wettkampfschach aus nächster Nähe zu schnuppern.“

Bei großen Turnieren fiebern Zuschauer im Internet mit

Bei internationalen Spitzenturnieren fiebern oft Zehntausende von Zuschauern live im Internet mit. Doch direkt vor Ort lässt sich das Besondere noch besser einfangen: Die Spieler müssen unter Zeitdruck eine schwierige Entscheidung nach der anderen treffen. Wer anfangs zu lange denkt, dem läuft die limitierte Zeit davon. Für die Spieler Stress, für die Zuschauer ein Spektakel.

Jede der vier Mannschaften spielt gegen jede

Jedes Land – Schweiz, Baden, Bayern und Württemberg – hat jeweils zehn Spitzenspieler nominiert, darunter jeweils mindestens eine Frau, ein U16- und ein U18-Jugendlicher. Jede der vier Mannschaften spielt gegen jede, jeweils an zehn Brettern.

Auch Nachwuchs sucht seinen Meister

Am Samstag wird parallel und ebenfalls im Dorfgemeinschaftshaus das Turnier Bodenseekäppchen für Kinder und Jugendliche der Region ausgetragen. Es ist Ausdruck dafür, dass die Jugendabteilung im 1947 gegründeten Überlinger Schachclub sich derzeit sehr gut entwickelt. Rund 20 Kinder und Jugendliche sind momentan im Schachclub aktiv.

Donaueschingen Der beste Schachspieler der Landesliga: Jörg Schlenker setzt sie alle schachmatt Das könnte Sie auch interessieren

Schachclub stark in der Jugendförderung

Seit 2017 bündelt der Verein seine Ressourcen für die Jugendförderung. Die jungen Denksportler profitieren in vielerlei Hinsicht. Conrad Schormann, Trainer beim SCÜ, erklärt: „Beim Schach lernen die Spieler, Verantwortung für die Konsequenzen ihrer Handlungen zu übernehmen.“ Es werde Respekt vor dem Gegner gelehrt und gelebt, ebenso wie Inklusion und Integration. „Am Brett sind wir alle gleich.“ Die Erkenntnis, dass beim Schachspielen auch Konzentration, räumliches Denken, Rechnen und Lesefähigkeit gefördert werden, führte dazu, dass Schach seit diesem Schuljahr an den Grundschulen in Bremen Pflichtfach ist.