Überlingen – Es war noch nicht einmal 7 Uhr morgens, als am Montag zwei seltsame Anhänger auf dem Landungsplatz abgestellt wurden. Auf jedem waren mehrere Sitzschalen an Stahlträgern montiert. Kein Wunder, denn es handelte sich um die beiden Tribünen der Beach-Arena, die innerhalb von einem Tag aufgebaut wurde. Bis 8.30 Uhr wurden die Tribünen sowie der Beach Court aufgestellt, der aus dem Saarland stammt und mit Stahlseilen vertaut ist. Dann kam der Sand.

7.20 Uhr: Die Tribünen sind da, der Aufbau kann beginnen

7.20 Uhr: Die Tribünen sind schon da. Der Aufbau kann beginnen. | Bild: Reiner Jäckle

us Stockach und Überlingen wurden insgesamt sieben Tieflader voll Sand angefahren. Im Court wartete bereits ein großer Bagger darauf, den Sand zu verteilen. Die erste Ladung wurde kurz nach 8.30 Uhr ins Feld gekippt, die letzte Fuhre kam schließlich um 13.15 Uhr an. Zusammen macht das ingesamt etwa 230 Tonnen Sand. „Damit haben wir nun den größten Sandkasten Überlingens“, sagt Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing etwas schmunzelnd, als die letzte Ladung Sand schließlich ausgekippt war. Sein Team und er sind seit etwa drei Monaten intensiv am Vorbereiten der Beach Days. Die Organisation hat allerdings schon viel früher begonnen „Die ersten Vorbereitungen beginnen natürlich gleich nach dem Finale im Vorjahr“, erklärt er.

9.48 Uhr: Die dritte Ladung Sand wird geliefert

Um 10 Uhr wurden die Podeste für die beliebte Beach Bar angeliefert. Auch das Drumherum muss hergerichtet werden. „Insgesamt sind am Aufbautag sicher um die 50 Personen für die Beach Days im Einsatz“, erklärt Markus Dufner. „Allein direkt am Aufbau beteiligt sind mindestens 15.“ Gegen 14.30 Uhr hatte der Bagger das Spielfeld verlassen und die letzten Seitenwände konnten geschlossen werden. Die Beach-Arena war fertig. Die fleißigen Helfer montierten noch die fünf Meter hohen Fangnetze an den Kopfseiten und brachten die Werbebanner an.

12.44 Uhr: Die letzte Ladung Sand kommt an

Am Montag mussten dann noch die Tore installiert werden, denn zum Auftakt findet am Dienstag der große Beachsoccer-Tag mit einem Firmenturnier statt. Los geht es bereits um 10 Uhr mit einem Jugendcamp, bei dem der Fußballnachwuchs einmal am eigenen Leib erfahren kann, wie schwer es ist, mit einem Fußball auf Sand zu spielen. Ab 16 Uhr werden dann die Firmenteams auf Torejagd gehen.

15.25 Uhr: Die Beach-Arena ist so gut wie fertig

15.25 Uhr: Die Beach-Arena auf dem Landungsplatz ist so gut wie fertig aufgebaut. Es kann losgehen. | Bild: Reiner Jäckle

Neben der Stadtmeisterschaft der Firmenmannschaften im Beachsoccer wird am Freitag die Stadtmeisterschaft im Beachvolleyball ausgetragen. Hier werden die Teams auf dem Landungsplatz und auf der Beach-Anlage im Westbad spielen. Sportlicher Höhepunkt ist die baden-württembergische Meisterschaft im Beachvolleyball am Wochenende, die in Rahmen des Beach-Cups ausgetragen wird. Dabei kommen am Samstag und Sonntag die besten Athleten aus dem Land nach Überlingen.

Ebenfalls interessant sein dürfte der Beachtennis-Cup am Donnerstag, der im Doppelmodus ausgetragen wird und bei dem es um Weltranglistenpunkte im Beachtennisturnier geht. Der Mittwoch steht ganz im Zeichen des Beachhandballs. Beim Vereinsregioturnier treten dann regionale Vereinsmannschaften gegeneinander an.

Der Aufbau im Zeitraffer

Der Zeitplan Dienstag, 31. Juli:

Beachsoccer-Cup

Beachsoccer-Cup Mittwoch, 1. August:

Beachhandball-Cup

Beachhandball-Cup Donnerstag, 2. August:

Beachtennis-Cup

Beachtennis-Cup Freitag, 3. August:

Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft

Beachvolleyball-Stadtmeisterschaft Samstag, 4. August:

Beach-Cup, baden-württembergische Meisterschaft im Beachvolleyball

Beach-Cup, baden-württembergische Meisterschaft im Beachvolleyball Sonntag, 5. August:

Beach-Cup, baden-würrtembergische Meisterschaft im Beachvolleyball Das Programm im Internet:

http://www.beach-days-ueberlingen.de

