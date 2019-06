von Sabine Busse

Auf Einladung des SÜDKURIER und der Winzerfamilie Kress wird Reiner Bauer eine Saison lang die Arbeit im Weinberg begleiten. An voraussichtlich fünf Terminen soll er mit Hand anlegen und dabei von den Fachleuten viel über den Weinbau lernen. Der erste Teil unserer Serien ist im März erschienen, es ging um das Binden der Fruchtruten.

Im März lernte Reiner Bauer, dass die Winzer immer zur Sicherheit einen zweiten Trieb stehen lassen. Der ist mittlerweile gekappt und die Blätter treiben aus. Hier war es nun seine Aufgabe, beim Ausgeizen zu helfen und die Doppelaugen an den Fruchtruten zu entfernen.

„Heute geht es im Regen raus“, begrüßt Johannes Kress den Weinbau-Azubi.

Den Plastikkapseln entströmt der Lockstoff des Traubenwickler-Weibchens. Die rötlichen Dolden heißen Geschein. Aus ihnen werden erst die Blüten. | Bild: Sabine Busse

Nachdem sich Reiner Bauer bei seinem ersten Termin im Weinberg über herrliches Wetter freuen konnte, regnet es heute pausenlos. Der Winzer findet das prima, weil die Natur dringend Niederschläge braucht und nebenbei deutlich wird, dass in der Landwirtschaft bei jedem Wetter draußen gearbeitet wird. So kann Reiner Bauer auf dem Weg zu den Reben mit dem Fachmann übers Wetter reden. „Den Regen können wir jetzt gut gebrauchen“, sagt Johannes Kress. „Er fördert das Wachstum der eingesäten Gräser und Kräuter zwischen den Reben und sorgt dafür, dass der Dünger gut in den Boden eingebracht wird.“

Diese Reben (hier im Bild Grauburgunder-Reben) sind Teil eines mehrjährigen Versuchs, bei dem die Fruchtrute nicht geschnitten wird. | Bild: Sabine Busse

Dass die Temperaturen nach dem frühen Start des Frühlings im Mai dann wieder deutlich zurückgegangen sind, ist für den Wein nicht problematisch. „So lange kein Frost kommt, ist das in Ordnung“, sagt Johannes Kress und berichtet von Kollegen aus dem östlichen Bodenseeraum, die gerade herbe Einbußen durch eine Frostnacht erlitten hätten. Auch bei uns könne man das Thema erst nach den Eisheiligen abhaken. Für ihn habe die Kälte, die wie eine Bremse fürs Wachstum wirkte, sogar Vorteile gehabt. Über Ostern waren die Saisonarbeitskräfte auf Heimaturlaub und hätten mit dem Ausgeizen nicht anfangen können.

Zupacken, drehen und fallen lassen. Beim Ausgeizen ist der Handgriff einfach, aber die Entscheidung, wo gekappt wird eine Frage der Erfahrung. | Bild: Sabine Busse

Beim Ausgeizen konnte jetzt Reiner Bauer helfen, da mittlerweile die Blätter an den Rebstöcken kräftig sprießen. Es geht darum, Doppel- oder Mehrfachtriebe zu entfernen. „Wir greifen gezielt ein, um den Wuchs der späteren Laubwand zu steuern“, erklärt der Winzer. Er zeigt dem Azubi, wie man die Zahl der Triebe an der waagerecht eingebundenen Fruchtrute reduziert. Dabei gibt es keine starren Regeln. Hier sind Erfahrung und Fingerspitzengefühl gefragt, um zu entscheiden, wie viele Triebe in welchem Abstand ideal sind, damit sie genug Platz haben und gerade nach oben wachsen können. Damit hängen später die Trauben nicht zu dicht aufeinander.

Die zwischen den Reihen ausgesäten Gräser und Kräuter, darunter auch Löwenzahn, sind hochgewachsen und zum Teil schon verblüht. | Bild: Sabine Busse

An den Rebstöcken wurden bereits kleine braune Plastikteile angebracht. „Das sind Pheromonkapseln“, erklärt Johannes Kress. Sie geben mit steigenden Temperaturen den Sexuallockstoff (Pheromon) des Traubenwickler-Weibchens ab. So hüllt sich der ganze Weinberg in einen verführerischen Duft und die Männchen haben Probleme, Partnerinnen zu finden. Damit hält man die Population des Falters niedrig, der seine Eier in das Traubengeschein, den künftigen Rebblüten, legt. Daraus schlüpfen bis zu drei Generationen von Larven und Würmern, die sich in die Beeren fressen und Fäulnis fördern.

Johannes Kress (links) erklärt Reiner Bauer, worauf es beim Ausgeizen ankommt. | Bild: Sabine Busse

Weinanbau basiert auf Wissen und viel Erfahrung, aber auch dem Ausprobieren neuer Methoden. Johannes Kress zeigt seinem Azubi einige Reihen Grauburgunder. Hier lassen sie seit drei Jahren die Fruchtrute des Vorjahres stehen, die entsprechend dicker und holziger wird sowie weniger Triebe hervorbringt. Das ist auch gewünscht, denn so spart man sich einen Teil des Schneidens und Bindens und es muss kaum ausgegeizt werden. „Das ist ein Versuch. Wir wissen noch nicht, ob wir damit auch einen qualitativen Vorteil erreichen können.“

Ausklang bei Wein

Zurück im Trockenen lässt Reiner Bauer bei einem Schluck Wein den Nachmittag noch einmal Revue passieren: „Mich hat überrascht, dass im Weinberg schon zehn Meter Höhenunterschied einen Unterschied beim Austrieb und der Reife machen können.“ Es war offensichtlich, dass die tiefer angesiedelten Rebstöcke noch weniger und kleinere Blätter ausgebildet hatten als die einige Meter höher stehenden. Dieser Unterschied werde sich auch später bei der Reife der Reben bemerkbar machen, erklärt der Fachmann.

Jetzt müssen die Blätter und Triebe wachsen, bis der Weinbau-Azubi in der nächsten Folge für eine gerade und nicht zu dichte Laubwand sorgen wird. Nach weiteren Stationen wird das Ende der Saison und dieser SÜDKURIER-Serie für September oder Oktober geplant, zur Lese der Trauben.