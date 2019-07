von Sabine Busse

„Ich will ja nichts sagen, Herr Bauer, aber unsere osteuropäischen Saisonarbeiter wären jetzt schon einige Meter weiter.“ Diese nicht ganz ernst gemeinte Rüge stammt von Winzer Johannes Kress. Die Schonzeit von Reiner Bauer, dem SÜDKURIER-Leser, der eine Saison lang die Arbeit im Weinberg kennenlernen darf, scheint vorbei zu sein. Dabei zeigt er vollen Einsatz!

So sah die Blüte einer Weinrebe in Überlingen Ende Juni aus. | Bild: Sabine Busse

Seit seiner letzten Lehrstunde hat sich viel getan: Die Triebe der Reben sind in die Höhe geschossen und das Blattwerk ist dicht geworden. Aus Blüten wurden Trauben. Sie befinden sich in Höhe der unteren Reihe des Drahtgeflechts. Sie dort bestmöglich zu versorgen, ist das Ziel der Arbeiten.

Mittlerweile sind schon kleine Trauben an dem Gerüst erkennbar. | Bild: Sabine Busse

„Die Trauben müssen genug Sonne bekommen“, sagt Johannes Kress. „Am Anfang ist die Schale noch dick und nicht so empfindlich. So können sie sich an die Strahlen gewöhnen und bekommen später nicht so leicht einen Sonnenbrand.“ Also müssen einige Blätter aus der unteren Traubenzone weg.

Reiner Bauer geht in die Knie

Das geht nur in der Hocke, um das ganze Umfeld der Traube sehen zu können. Reiner Bauer geht in die Knie und zupft das junge Grün vor allem auf der Ostseite ab. Die Morgensonne ist ideal für die Sonnengewöhnung.

Zuvor ist der Überlinger Winzer bereits mit einem Gebläse durch die Reben-Reihen gefahren. Dabei wurden nach der Blüte mithilfe von Druckluftimpulsen die Blütenkäppchen und Rückstände nicht vollständig ausgebildeter Trauben weggeblasen.

Ertrag schrumpft um fast 20 Prozent

Das reduziert den Ertrag um fast 20 Prozent. „Das ist erwünscht, denn so kann Luft und Sonne an die Trauben, es staut sich keine Nässe und der Schimmelpilz Botrytis bekommt keine Angriffsfläche“, erklärt Johannes Kress.

Dank dieser Methode könne er im günstigsten Fall komplett auf den Einsatz von Pestiziden verzichten. Wermutstropfen gibt es aber auch bei dieser Methode: Das Zeitfenster ist klein und die Gebläse sind laut. Obwohl er zu moderaten Zeiten unterwegs gewesen sei, habe er heftige Beschwerden von einigen Anwohnern bekommen. In der Landwirtschaft wäre es eben manchmal laut, so der Winzer weiter, was darüber hinaus auch erlaubt und kein Fall von Ruhestörung sei.

Die jungen Triebe sind Reiner Bauer schon über den Kopf gewachsen. Sie müssen an den Draht geheftet werden, um senkrecht nach oben zu wachsen. | Bild: Sabine Busse

Der nächste Arbeitsgang ist nahezu lautlos. Die Laubwand muss geheftet werden. Dabei gilt es, die langen Triebe zwischen die parallel laufenden Drähten des Rahmens zu fädeln.

Blätter für die Fotosynthese

Dort wachsen sie senkrecht in die Höhe und können oben maschinell abgeschnitten werden, wenn sie darüber hinausragen. „Warum lässt man überhaupt so lange Triebe stehen?“, möchte Reiner Bauer wissen. „Für die Fotosynthese und damit die Versorgung braucht jede Traube zehn bis zwölf Blätter“, erklärt Johannes Kress.

Diese Klemmen geben den Pflanzen Halt. | Bild: Sabine Busse

Ohne Grün gibt es also keinen Wein und einen guten Schutz vor Regen liefern die Blätter auch. Weniger der Regen als die Gewitterstürme haben den Winzer in den vergangenen Wochen umgetrieben. Einige Böen knickten mancherorts die frischen Triebe ab.

Hagelkörner haben Spuren hinterlassen

Auch Hagelkörner haben Spuren hinterlassen, vor allem auf den Flächen in Goldbach. „Mir hat das Herz geblutet, als ich das gesehen habe“, gibt Kress zu. „Wir gehen dort von einem Schaden von 15 Prozent aus.“ Dazu kommen die Überstunden und personalintensiven Sondereinsätze für das Entfernen des Windbruchs und das neue Einflechten der Ruten.

Qualitätsmanager Reiner Bauer hakt direkt nach: Um die von ihm heute gelernten Arbeiten zu verrichten sind 13 Arbeiter pro Hektar Weinreben einen halben Tag beschäftigt. „Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Handarbeit erforderlich ist!“, stellt er am Ende seiner Ausbildungseinheit fest.