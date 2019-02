Ihren Eilantrag, während der Schließung des Parkhauses Post möge die Stadt als Alternative den Stadtbus kostenlos anbieten, hat die SPD-Fraktion im Gemeinderat zurückgezogen. Dass die Idee zwar auf Sympathie stieß, der Vorstoß jedoch keine Aussicht auf eine Mehrheit gehabt hätte, war bei der Beratung im Ratsgremium schnell deutlich geworden. So blieb SPD-Stadtrat Udo Pursche nur die kleine Genugtuung, den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) wieder einmal ins Gespräch gebracht zu haben.

Kämmerer Stefan Krause hatte darauf hingewiesen, dass der Stadtbusverkehr inzwischen von den Stadtwerken Überlingen (SWÜ) verantwortet werde und der Gemeinderat erst im Dezember den Weisungsbeschluss über den Wirtschaftsplan veranlasst habe. Schon zwei Monate zuvor sei der Aufsichtsrat der SWÜ über die Sanierungspläne und die Sperrung informiert worden. D

amit hätten auch die anderen Gemeinderäte von diesem Sachverhalt Kenntnis gehabt. Darüber hinaus wies Oberbürgermeister Jan Zeitler auf die Geschäftsordnung hin, nach der Beschlüsse, die das Vermögen der Gemeinde nicht unerheblich berührten, Vorschläge zu einer Gegenfinanzierung enthalten müssten. Dies sei bei den von der SWÜ errechneten Einnahmeausfällen von 135 000 Euro durchaus der Fall.

In seiner Begründung des Eilantrags hatte Udo Pursche darauf verwiesen, hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen zu können. Konkret: kurzfristig eine Alternative für vorübergehend fehlende Parkhausplätze anzubieten und langfristig bleibende Kunden für den Stadtbus zu gewinnen. Damit sehe die SPD-Fraktion die Chance, zugunsten des ÖPNV „ein Umdenken in Gang zu setzen“. Pursche verwies auf das Beispiel Radolfzell, wo die Stadt seit 1. Januar den Stadtbustarif auf 1 Euro gesenkt habe.

Für Stadtrat Günter Hornstein (CDU) war die Argumentation „nicht ganz schlüssig“ und mit Blick auf Zeitkartenbesitzer ohnehin sehr schwierig umzusetzen. Lothar Thum (ÜfA/FWV) verwies auf Aussagen von Stadtbusbetreiber Morath, der im Moment gar nicht die erforderlichen Kapazitäten habe. Auch für Ulf Janicke (LBU) war der Antrag „nicht gut nachvollziehbar“. Da der Vorstoß grundsätzlich in die richtige Richtung ziele, appellierte er an die SPD, den Antrag zurückzuziehen. „Es wäre schmerzhaft, dagegen zu stimmen“, sagte Janicke und wünschte sich, das Thema im Verkehrsausschuss noch einmal aufzugreifen. Roland Biniossek (Linke) bedankte sich explizit bei der SPD. „Wir können so nicht weitermachen“, sagte Biniossek und richtete einen Prüfauftrag für ein 1-Euro-Ticket an die Verwaltung.

„Wir sind froh, dass wir einen Anstoß gegeben haben“, kommentierte Udo Pursche die Rücknahme des Antrags. Oberbürgermeister Jan Zeitler sicherte zu, das Mobilitätskonzept als Ganzes auf die Tagesordnung zu bringen, mit dem Ziel, die „Attraktivität des ÖPNV weiter zu verbessern“.