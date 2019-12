Begeisterung über die Entwicklung an der Spitze der Bundespartei sieht anders aus. Doch die Überlinger Sozialdemokraten ließen sich die gute vorweihnachtliche Laune bei ihrer Jahresabschlussfeier im Gasthaus „Rose“ nicht verderben und thematisierten das aktuelle Dilemma gar nicht erst. Die Protagonisten des Nachmittags hätten sich nach eigenem Bekunden einen anderen Ausgang gewünscht, wie sie auf Nachfrage einräumten. „Ich war mir ganz sicher, dass Olaf Scholz und Klara Geywitz gewinnen“, sagt Michael Wilkendorf, stellvertretender Ortsvorsitzender, der die beiden Kandidatenpaare in Berlin live erlebt hatte. Doch die breite Basis tickte anders. Mit einem vorzeitigen Ende der Großen Koalition rechnen auch Norbert Zeller, Oswald Burger und Silvia Kruse-Baiker nicht. Letztere wurde von Zeller für die engagierte Arbeit im Gemeinderat gewürdigt, ebenso dankte der langjährige Landtagsabgeordnete und Fraktionssprecher im Kreistag auch Michael Wilkendorf für den Einsatz auf dieser Ebene.

Rekordverdächtig sind allerdings die 30 Jahre, die Oswald Burger am Ratstisch saß und davon mehrere Jahrzehnte als Fraktionsvorsitzender und Stimmenmagnet. Burger werde von den Sozialdemokraten zwar als Gemeinderat verabschiedet, sagte der langjährige Landtagsabgeordnete Norbert Zeller, jedoch sei „seine Person nicht zu trennen von seinem vielseitigen literarischen und kulturschaffenden Engagement“. Ja, er sei „Historiker, Literaturvermittler und Kommunalpolitiker in Persona“.

Zeller hob insbesondere die Gedenkstättenarbeit Burgers hervor, die er unter anderem mit dem Verein „Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch“ begründet habe und bis heute pflege. Zu Recht habe er dafür schon 2007 das Bundesverdienstkreuz erhalten. Burger habe sich unter anderem für das WortMenue, das Sommertheater und das Literarische Forum Oberschwaben engagiert und seinen Schülern die Kultur nähergebracht. Am Ratstisch habe seine Stimme stets Gehör gefunden. Auch wenn er sich lange gegen die Digitalisierung gestemmt und „einen Stapel von Papieren dem Laptop vorgezogen“ habe.

Burger sei es gewesen, der eine „Demonstrationsfahrt“ mit der Bodenseegürtelbahn von Friedrichshafen nach Radolfzell angeregt und den Handlungsbedarf beim ÖPNV so ins Rampenlicht gerückt habe. Am Ende der langen Laudatio betonte Norbert Zeller: „Und noch eins: Die SPD braucht dich weiter.“ Dies gelte auch für Silvia Kruse-Baiker, die sich nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch in der Frauenpolitik viele Verdienste erworben habe, jedoch zuletzt auf dem Nachrückerplatz gelandet war. Ihr Rat sei nicht nur am Stammtisch der „roten Frauen“ gefragt, sagte Norbert Zeller.