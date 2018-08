von SK

In der Debatte um die Weiterentwicklung des Kramer-Areals unterstützt die Überlinger SPD die Position des Oberbürgermeisters Jan Zeitler. Das Ziel der Gespräche mit dem Eigentümer, der Wacker Neuson Group, müsse dabei sein, das Areal zumindest mehrheitlich durch die Stadt zu erwerben, um hier vor allem bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das teilt die Partei in einem Pressetext mit. "Eine Gewinnabschöpfung, wie sie von der Linken ins Gespräch gebracht wurde, schafft keine einzige bezahlbare Wohnung", erklärt Rainer Röver, Pressesprecher des SPD-Ortsverbands.

Die einzige Möglichkeit, auf dem ehemaligen Werksgelände direkt am See auch günstigerer Wohnraum zu entwickeln, sehen die Sozialdemokraten darin, dass hier durch die Stadt oder eine von ihr beauftragte Wohnungsbaugesellschaft, Mietwohnungen errichtet werden. "Die Bebauung muss so gestaltet werden, dass normalverdienende Bürger sich die Miete hier auch leisten können", schreibt die Partei.

Eine Entwicklung durch den bisherigen Eigentümer selbst sieht die SPD kritisch, weil die Stadt dadurch den Einfluss auf die Gestaltung und Vermietung der Wohnungen verliere. Dann bestehe die Gefahr, dass hier am Ende doch nur Luxuswohnungen entstehen, die später im schlimmsten Fall auch noch als Zweit- oder Ferienwohnungen zweckentfremdet werden. "Ein entsprechendes Zweckentfremdungsverbot für gewerbliche Vermietung werden wir bei der Aufstellung des Bebauungsplanes ebenfalls prüfen", erklärt die Partei mit Hinweis auf die aktuelle Diskussion in Owingen. Dort war kürzlich durch den Gemeinderat trotz erheblicher Einwände der Bürger und einiger Ratsmitglieder die Umwandlung von Wohnraum in zwei Ferienwohnungen genehmigt worden.

Das Ziel von OB Zeitler, ein Mischgebiet mit hochwertigen Wohnungen, bezahlbarem Wohnraum und modernem Gewerbe zu entwickeln, sehen die Sozialdemokraten grundsätzlich positiv. „Wir wollen an dieser Stelle natürlich auch keine Hochhaussiedlung, der Schwerpunkt muss aber richtig gesetzt werden", erklärt die SPD.

