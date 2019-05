von SK

Leichte Verletzungen zog sich ein Autofahrer zu, der laut Polizeibericht am Dienstag gegen 14.30 Uhr auf der L 200 zwischen Lippertsreute und dem Müllplatz in den Straßengraben fuhr. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet der Mann zu weit nach rechts, überrollte einen Leitpfosten, streifte eine Leitplanke und kam schließlich nach links und dort von der Fahrbahn ab. Der Mann zog sich mehrere Schürfwunden zu. Der entstandene ein Schaden am Auto, Pfosten und Planke wird auf von rund 12 000 Euro beziffert.