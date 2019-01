Das Fazit zum Weihnachtsgeschäft fällt bei den regionalen Einzelhändlern meist positiv aus. Die große Rückgabewelle blieb bisher auch aus. Zwar gab es hier und da Einbußen, die aber anderweitig ausgeglichen wurden. Die Konkurrenz aus dem Internet beeinflusst trotzdem das Kaufverhalten und erfordert teils neue Strategien von Verkäufern.

Elke Milbli vom Überlinger Osiander hält es für "fahrlässig" keinen Internetshop vorzuhalten. Sie meint, die Kundschaft brauche beides: Service und Beratung vor Ort und Stöbern zu Hause. | Bild: Martina Wolters

"Der 24. Dezember war der absolute Wahnsinn", erzählt Elke Milbli von Osiander Überlingen über den Kundenansturm auf den letzten Drücker. Vor fünf Jahren habe sich der Weihnachtseinkauf noch auf den ganzen Dezember verteilt, mittlerweile kämen die Käufer immer häufiger in den letzten Tagen vor den Feiertagen. Nur teilweise sieht die Filialleiterin das neue Käuferverhalten im Internethandel begründet. Auch das zunehmende Ladensterben in der Innenstadt ist für sie ein Grund. Insgesamt ist sie aber wie Buchhändlerin Cornelia Lenhardt von Buchlandung am See mit dem Feiertagsumsatz zufrieden.

Wirtschaft Warum es die Online-Riesen Zalando, Amazon und Co. in die Innenstädte zieht Das könnte Sie auch interessieren

"Das Geschäft lief grundsätzlich gut, sogar besser als im Vorjahr", betont Milbli. Besonderer Kassenschlager war wie auch bei der Konkurrenz die Biografie der früheren Präsidentengattin Michelle Obama. Viele Kunden hätten ihre freie Zeit zwischen den Jahren genutzt, in Ruhe zu stöbern und die vor den Festtagen "extrem viel verkauften Gutscheine" einzulösen.

Kaum Rückgaben im Buchhandel

Rückgaben haben Lenhardt und Milbli kaum zu verzeichnen. Und wenn, dann fand eher ein Tausch statt. "Die meisten haben gleich etwas Neues gekauft und meist sogar mehr als der eingetauschte Artikel wert war", erklärt Lenhardt. Beide Buchhandlungen bieten einen Internetshop, der fleißig frequentiert wurde. Viele E-Books und die zugehörigen Lesegeräte sind laut Milbli digital abgewickelt worden. Einbußen durch Billigangebote im Netz räumt die Filialleiterin dennoch ein. Die würden aber durch das gut laufende Sommergeschäft kompensiert.

Angela Messerle führt das Ladencafé Zierat in Meersburg seit 1983. Internethandel ist für die Ladeninhaberin kein Konkurrenzgeschäft. Sie führt noch eine zweite Filiale in Langenargen. | Bild: Martina Wolters

Erwin Gieringer, Inhaber von Kaufhaus Schäfer in Salem-Mimmenhausen, sieht das ähnlich. Was durch zunehmende Interneteinkäufe verloren gehe, müsse an anderer Stelle durch gezielte Aktionen wieder reingeholt werden. Im Vergleich zum Vorjahr spricht er von Mindereinnahmen von rund fünf Prozent. Vergleicht er die Einnahmen mit denen vor zehn Jahren, kommt er auf bis zu 20 Prozent Verlust. Neben dem digitalen Handel sieht er noch weitere Ursachen. Beispielsweise spiele das Wetter eine entscheidende Rolle beim Jahresumsatz.

Markdorf Im Markdorfer Einzelhandel ist Bewegung drin. So sehen Geschäftsinhaber die Entwicklung Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem stellt der Geschäftsleiter mit 28-jähriger Erfahrung einen Wandel beim Einkaufsverhalten fest. "Die Menschen kaufen unterm Jahr, was sie brauchen, nicht mehr unbedingt zu Weihnachten." Dringend benötigte Geschenke, so seine Beobachtung, werden erst dann bei den Händlern vor Ort gesucht, wenn sie online nicht mehr rechtzeitig zum Fest geordert werden können. "Deshalb haben wir in den letzten drei Tagen noch aufgeholt."

Kunden kaufen gezielter ein

Umgetauscht wird seiner Erfahrung nach so gut wie gar nicht mehr. "Die Leute kaufen viel gezielter ein." Sogar die Kinder wüssten schon aus Internet- und TV-Werbung sehr genau, was sie wollten und instruierten ihre Eltern und Großeltern sehr genau. Beispielsweise seien in diesem Jahr für die Mädchen ganz viele Schleich-Tiere und alles rund ums Pferd über seinen Ladentisch gegangen. Bei den Jungen hätten Lego-Technik-Produkte das Rennen gemacht.

Freia Scheerer von Gold und Form beobachtet ein planvolleres Einkaufsverhalten bei ihren männlichen Kunden. | Bild: Martina Wolters

Dass ihre Kunden planvoller einkaufen, hat Freia Scheerer von Gold und Form gleichfalls bemerkt. "Ich habe das Gefühl, dass sich die Männer in den letzten Jahren mehr Mühe geben, wirklich das Passende zu finden", so die Erfahrung der gelernten Gold- und Silberschmiedin. Das Geschäft zum Jahresende war für sie zufriedenstellend. Internetangebote stellen für sie wie für Angela Messerle vom Meersburger Ladencafé Zierat keine Konkurrenz dar. Zu einzigartig sei das Angebotene. "Die Kunden wollen die Dinge anfassen und ausprobieren", weiß Messerle, die neben Kaffee und Kuchen Wohnaccessoires, Floristik und Mode führt. Dieses Jahr seien Arrangements wie Tabletts mit Vase und Kerzenlicht in verschiedensten Farben gut verkauft worden. Entsprechend gebe es praktisch keine Rückgaben.

Friedrichshafen Neue Geschäfte eröffnen in der Friedrichshafener Innenstadt, andere müssen schließen: Theurich kommt, Bäckerei Kloos geht Das könnte Sie auch interessieren

Bei Marc Theurich, der zusammen mit seinen Eltern mehrere Geschäfte in Meersburg, eins in Immenstaad und künftig auch eins in Friedrichshafen führt, halten sich die Retouren bislang noch in Grenzen. Wenn jemand etwas total Unpassendes geschenkt bekommen hat, wird bei Theurichs gegen Bares getauscht. "Da sind wir relativ kulant", sagt der Juniorchef. Trotzdem Theurich angesichts guter Einnahmen keinen Grund zur Klage hat, ist der Wettbewerb mit den Internetgiganten für ihn ein Thema. Sie machten die Preise kaputt und beeinflussten das Sonder- oder Ausverkaufsgeschäft negativ. Dagegen gelte es wachsam zu sein. "Die Konkurrenz ist schließlich nur einen Klick entfernt."