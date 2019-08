von Julia Rieß

Manch einer vermutet elitäre Netzwerke mit gut betuchten Mitgliedern. „Das sind wir absolut nicht“, sagt Karl-Ernst Wütschner vom Rotary-Club Überlingen. Wer sie denn dann sind, diese Frage beantworten die Vertreter der Serviceclubs im Großen und Ganzen ähnlich.

Logo Rotary International | Bild: Rotary-Club

Sie seien Menschen, die zum einen dem Allgemeinwohl und der Gesellschaft dienen wollen, und zum anderen das lokale, aber auch internationale Netzwerk zu schätzen wissen, das sich aus der Organisation ergibt.

Welche Zugangskriterien gibt es?

Wenden wir uns zunächst einmal dem Netzwerk zu, den Mitgliedern an sich – wie elitär sind die Zirkel tatsächlich? Am strengsten, was die Zugangskriterien betrifft, ist der Round Table. Während die anderen männlich dominierten Clubs inzwischen weder Alters- noch Geschlechterunterschiede machen, hält der Round Table daran fest: Mitglieder sind zwischen 18 und 40 Jahre alt und männlich.

Logo Round Table International | Bild: Round Table

„Das hat Vorteile“, sagt Pastpräsident Stefan Hofmeister. Als Pastpräsident wird in den Clubs der Präsident des Vorjahrs bezeichnet. „Wir, die Mitglieder, sind alle im besten Karriere- und Familiengründungsalter. Das heißt, wir sind in einer ähnlichen Lebenssituation, haben ähnlich alte Kinder. Das schafft eine Homogenität und Verbundenheit“, so Hofmeister.

Logo Round Table Stockach/Überlingen | Bild: Round Table Stockach/Überlingen

Ob sich die Mitglieder des Round Table nun aufgrund dieser Kriterien näher und besser fühlen als die der anderen Clubs, kann wohl niemand beantworten.

Beschwert hätte sich über die Zugangsbeschränkungen aber bisher noch keiner – weder Frau noch Mann, weder jung noch alt. Vielleicht, weil es genügend Alternativen gibt. So hat die Round-Table-Organisation selbst spezielle Clubs für die junge Generation und für die „Herausgewachsenen“, für Frauen gibt es den „Ladies Circle“.

Der Rotary-Club nimmt bereits seit 20 Jahren Frauen auf, das internationale Ziel: bis zum Jahr 2021 eine Frauenquote von 30 Prozent. Und wie sieht es in der Realität aus? Der Rotary-Club Überlingen hat heute mit drei Frauen eine Quote von fünf Prozent.

Fabian Kiesel, amtierender Präsident des Lions-Club Überlingen | Bild: SK

Ein wichtiges Zugangskriterium aber, welches den Clubs allesamt Exklusivität verleiht, ist, dass man nicht einfach ein Anmeldeformular ausfüllen kann, sondern man von einem anderen Mitglied vorgeschlagen werden muss. Fabian Kiesel vom Lions-Club ermuntert dazu, bei Interesse selbst auf den Club zuzugehen, doch auch bei den Lions gilt: Neue Mitglieder werden „geprüft“, empfohlen und dann hoffentlich für geeignet befunden.

Logo Lions International | Bild: Lions-Club

Man legt Wert auf Mitglieder, die Impulse aus verschiedenen Berufsbranchen mitbringen, die sozial und engagiert sind, und vor allem: die große Lust haben, der Gesellschaft und den Mitmenschen zu dienen. Und die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu machen. „Wenn jemand nur das Netzwerk abgreifen will, nehmen wir ihn nicht“, sagt Stefan Hofmeister. So sind die „Tabler“ beispielsweise auch dazu verpflichtet, an mindestens 60 Prozent der Tischabende mitzuwirken und Arbeitseinsätze zu leisten.

Spenden für soziale Projekte sammeln

Bei allen Clubs steht im Mittelpunkt, Spenden zu sammeln und soziale Projekte zu organisieren oder zu unterstützen. Die lokalen Clubs in erster Linie vor Ort, aber immer auch mit einer helfenden Hand für die internationalen Projekte, wie folgende Beispiele zeigen.

Clubs und Projekte Projekt des Rotary-Clubs : Im Rahmen des Projekts „Se-Top“ ist der Rotary-Club Überlingen derzeit auf der Suche nach gemeinnützigen Ideen. Diese sollen mit Geld in einer Höhe von 30 000 Euro gefördert werden. Gesucht werden Projekte und Ideen, die nachhaltig sind und in Einklang mit den Prinzipien des Rotary-Clubs stehen, also wahr und fair sind und Freundschaft, guten Willen und das Wohl aller Beteiligten fördern. Bewerben können sich Privatpersonen, Institutionen, Vereine und Start-up-Unternehmen. Die Bewerbung sollte maximal fünf Din-A4-Seiten lang sein und neben einer kurzen persönlichen Vorstellung unter anderem auch eine Projekt- oder Ideenbeschreibung mit Informationen zur Gemeinnützigkeit und der gewünschten Unterstützung enthalten. Auch eine Marktanalyse, ein Überblick über geplante Marketing- und Umsetzungswege sowie die Form der vom Rotary-Club gewünschten Unterstützung ist gewünscht. Vorlagen sind im Internet unter www.se-top.de zu finden. Bewerbungen sind bis zum 30. September per E-Mail an info@se-top.de möglich. Ein Jurorenteam sucht anschließend bis Mitte Oktober diesen Jahres bis zu acht Bewerbungen heraus, deren Vorschläge am 16. November in der Schule Schloss Salem vorgestellt werden. Danach verkündigen die Juroren nach erneuter Beratung den Gewinner.

Round Table Stockach/Überlingen 139 Der erste Round Table der Welt wurde im Jahr 1927 in England gegründet. Der Stockacher/Überlinger Tisch wurde am 28. August 1982 ins Leben gerufen und hat heute 19 Mitglieder. Insgesamt gibt es in Deutschland 3600 Tabler an etwa 230 Tischen. Der Mitgliedsbeitrag von 80 Euro pro Jahr deckt die Unkosten. Die Mitglieder spenden vor allem ihre Zeit für die Projekte und sammeln Spenden von extern. Beim RT Stockach/Überlingen stehen regionale Projekte und Kinder im Mittelpunkt. Beispiele: das Verkehrssicherheitstraining „Raus aus dem toten Winkel“ an der Wiestorschule und Bewerbertrainings an Schulen. Das Projekt „Fruchtalarm“, in dessen Rahmen auf Kinderkrebsstationen frische Fruchtcocktails gemixt werden, wird finanziell unterstützt. Auch internationale Projekte werden unterstützt, so fließen Spenden an Kinder im Senegal, die aufgrund eines Herzfehlers operiert werden müssen; bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ haben im vergangenen Jahr 250 Tabler geholfen, Lager, Fahrzeuge, Logistik und viel Zeit gespendet.

Rotary-Club Überlingen/Bodensee Der Rotary-Club wurde im Jahr 1905 in Chicago als erster Serviceclub überhaupt gegründet. 1967 kam er nach Überlingen und zählt hier mittlerweile 60 Mitglieder. Diese finden auf Empfehlung in den Club, seit 20 Jahren sind auch Frauen zugelassen. International zählt der Rotary-Club übrigens 1,2 Millionen Mitglieder. Seit Bestehen des Überlinger Clubs hat dieser über freiwillige Mitgliedsbeiträge und Hands-on-Projekte, wie der Teilnahme am Promenadenfest mit einem Stand, insgesamt 750 000 Euro an Spenden aufgebracht. Jährlich rechnet der Club mit einem Spendenbudget von 10 000 Euro. Dieses fließt mit 6000 bis 8000 Euro zum größten Teil in die Überlinger Tafel. Neben dem jährlichen internationalen Jugendaustausch ist auf kultureller Seite der Internationale Bodensee-Musikwettbewerb in Zusammenarbeit mit der Stadt Überlingen fester Bestandteil der Aktivitäten. Internationale Reichweite haben die sogenannten „matching grants“, bei denen regionale Ideen von Partnerclubs in anderen Ländern und der internationalen Organisation mit unterstützt werden. Auf diese Weise hatte das in Überlingen entstandene Projekt Brunnenbau in Afrika am Ende ein Budget von 44 000 Dollar zur Verfügung. Auch den internationalen Kampf der Rotarier gegen Polio (Kinderlähmung) wird von lokaler Seite unterstützt. Mit Erfolg: Von 1988 bis heute konnte die Zahl der jährlichen Neuansteckungen von 350 000 auf 30 eingedämmt werden.