An vielen Bäumen in der Stadt hängen rote Christbaumkugeln. Zum ersten Mal in diesem Jahr sind sie einheitlich rot gefasst, nicht mehr bunt wie in den Vorjahren. „Das sieht einfach festlicher aus“, findet Einzelhändlerin Uscha Welte-Joos, die die Aktion initiierte.

Den Wunsch nach einer einheitliche Farbe habe sie schon lange gehabt, doch sei es gar nicht einfach, so viele Kugeln in einer Farbe zu bekommen. Jetzt hängen etwa 400 in den Bäumen. Hinzu kommen erstmals in diesem Jahr überdimensional große Weihnachtspäckchen unter Christbäumen in der Stadt, die ebenfalls mit roten Kugeln geschückt wurden. Auch diese Aktion wurde von Welte-Joos initiiert.

Bild: Hilser, Stefan

Die Stadtgärtnerei habe beim Setzen der Bäume geholfen, tatkräftig unterstützt worden sei sie beim Verpacken, Aufhängen und Gestalten auch von Elke Renker und Doro Mittelmeier. Finanziert werde die Aktion von einzelnen Gewerbetreibenden in der Stadt, mit Unterstützung durch die ÜMT (Überlinger Marketing- und Tourismus GmbH)