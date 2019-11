von Julia Rieß

Die Förderung gemeinnütziger und nachhaltiger Ideen und Projekte hat sich der Rotary-Club Überlingen für dieses Jahr auf die Fahnen geschrieben. 30 000 Euro sowie Know-how aus den eigenen Reihen stellt er dafür zur Verfügung. Für das Projekt SE-TOP (“Social Entrepreneur Take off Pitch“) konnten sich Personen, Institutionen, Vereine und Start-ups aus ganz Deutschland bewerben. Voraussetzung war, dass die Geschäftsidee Bezug zur Überlinger Region hat.

Aus insgesamt 75 Bewerbungen hatte die Jury acht Kandidaten für den Pitch ausgewählt, der im November in der Schule Schloss Salem stattfand. Die Jury, das waren: Rotary-Präsident Manfred Kennel, Larissa Müller (SOCEntBW), Münsterpfarrer Bernd Walter, Karl Steidle (Bankdirektor a.D.) sowie Karl-Ernst Wütschner und Bernd Westermeyer, beide Rotary-Club Überlingen.

Acht Kandidaten stellen Projekt vor

Jeder der acht Kandidaten stellte sein Projekt der Jury und den rund 80 Besuchern vor, beantwortete die Fragen der Jury und hatten während der Pausen auch Gelegenheit, mit den Besuchern, die einen Publikumspreis vergeben konnten, in persönlichen Kontakt zu kommen, was rege genutzt wurde. Nach intensiver Beratung verkündete Manfred Kennel, dass das Preisgeld geteilt wird, und 20 000 Euro an das Projekt „Between the lines“ gehen. 10 000 Euro Unterstützung erhält der Zweitplatzierte, das Projekt Blauherz.

Novum in der Jugendhilfe

Das Projekt „Between the lines“ ist ein bundesweites Novum der Jugendhilfe. Es hat sich bereits seit 2015 bewährt und wird nun von den Initiatoren für die Region Bodensee-Oberschwaben weiterentwickelt. Oliver Kröger: „Häufig können Jugendliche aus Scham oder Angst vor Stigmatisierung nicht auf adäquate schnelle Hilfsangebote vor Ort zurückgreifen.“ Mit Between the lines stellt der Verein eine Smartphone-App zur Verfügung, über die Jugendliche in Krisensituationen passende Hilfsangebote abrufen können.

Das Projekt Blauherz wurde vom Pilgerhaus Weinheim und der Studierendengruppe Enactus München ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist die Förderung der Inklusion sozial benachteiligter Menschen durch die Fertigung passender und modischer Kleidung, die in Deutschland von Menschen mit Vermittlungshindernissen produziert wird.

Auch Publikum vergibt einen Preis

Den Publikumspreis erhielt das Projekt Bauernhoftiere bewegen Menschen. Der gleichnamige Förderverein aus Mengen-Rilfingen ermöglicht jungen und alten Menschen in schwierigen Lebenssituationen den heilsamen Umgang mit Tieren in der Natur.