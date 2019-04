von Tobias Lange

Für mehr als 30 000 Schüler beginnen heute in Baden-Württemberg die schriftlichen Abiturprüfungen. Am Gymnasium Überlingen stellen sich 98 junge Menschen dieser Prüfung. Wir sind den Fragen nachgegangen, was Schüler jetzt noch tun können, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können und wie sich Prüfungsängste erkennen lassen.

Realistische Ziele setzen

Kurz vor Prüfungen wird gerne versucht, noch möglichst viel zu lernen. Hans Weber, Schulleiter des Gymnasiums Überlingen, hält davon eher wenig. Er sieht das eher mit Humor. Auf die Frage, ob solche Lernversuche auf den letzten Metern etwas bringen, lacht er erst einmal. "Was kontraproduktiv ist, ist sich panisch in Themen einzuarbeiten", sagt er dann. Wichtig sei es, sich die Themen und das Gelernte in Ruhe ins Gedächtnis zu rufen. "Vorausgesetzt, dass gelernt wurde", sagt der Schulleiter scherzend.

Aufgabe der Eltern sei es, Vertrauen zu vermitteln. "Ich würde Eltern empfehlen, ihre Kinder zu begleiten und zu unterstützen." Es brauche Selbstvertrauen, um eine solche Prüfung zu absolvieren. Zudem sollten realistische Ziele gesetzt werden, meint der Schulleiter. Nicht für jeden Schüler sollten in jedem Schulfach die vollen 15 Punkte Pflicht sein. Abschließend gehört ausreichend Schlaf zu den wichtigen Vorbereitungen, auf die Schüler und Eltern achten sollten: "Ausgeruht geht es sicherlich besser."

Ruhe statt Panik am Prüfungstag

Etwas Nervosität gehört zu jeder Prüfung dazu, ist Hans Weber überzeugt. Die Prüflinge sollten sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. "In Ruhe durchschnaufen, bevor man anfängt", rät der Schulleiter. Bevor sie mit der Prüfung anfangen, sollten sie sich alle Aufgaben anschauen und mit dem anfangen, was sie können. Das richtige Vorgehen bei den Prüfungen sei von den Fachlehrern im Unterricht behandelt worden.

Und wie erkennen Eltern, dass ihr Kind unter dem Extremfall Prüfungsangst leidet? Das äußere sich unterschiedlich, sagt Hans Weber. Durch Kopfschmerzen, Unwohlsein, Nervosität oder auch Aggression. Kurz vor dem Abitur noch etwas dagegen zu tun, hält der Pädagoge aber für schwierig. "Schüler, die Prüfungsangst haben, haben diese Ängste schon länger", sagt er. Sie zeige sich vor jeder Prüfung, nicht nur vor dem Abitur. Es gebe Angebote die dabei helfen, damit umzugehen.

Vollkornbrot statt Traubenzucker

Traubenzucker wird gerne als schneller Energielieferant beworben. Ernährungsexperten raten allerdings davon ab, während der Prüfung danach zu greifen. "Ich würde eher die Trauben und Rosinen nehmen" sagt eine Mitarbeiterin des Reformhauses in Überlingen. Zwar liefere Traubenzucker schnell Energie. "Das geht aber schnell wieder runter."

Beim Frühstück sollten die Prüflinge auf kohlenhydrathaltige Nahrungsmittel – beispielsweise Vollkornbrot oder Müsli – achten. Diese geben die Energie langsam ab und sorgen für einen konstanten Energiepegel. Vitamin B und Lecithine seien zudem gut für die Nerven. Während der Prüfung rät sie zu Nüssen beziehungsweise Studentenfutter, Bananen oder auch Vollkornbrot.