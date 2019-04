von Eva Maria Vaassen

Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Altenpflegerin stahl eine 43-jährige Frau aus Rumänien den ihr anvertrauten Personen – unter anderem einem Überlinger – im Laufe von drei Jahren Bargeld, Schmuck und Elektronikartikel im Wert von insgesamt 39 000 Euro. Sie war nach einer dreimonatigen Kurzausbildung in Rumänien über Internetagenturen als häusliche Pflegekraft in Deutschland und in Österreich vermittelt worden. Sie blieb immer nur wenige Tage. Dann verschwand sie über Nacht spurlos mit dem Diebesgut und ließ die ihr anvertrauten pflegebedürftigen Menschen im Stich. Die Taten beging sie zwischen Ende 2015 und Anfang 2018. Das Landgericht Konstanz hat jetzt nach neuer Verhandlung die Verurteilung der Frau zu drei Jahren Haft bestätigt. Die Berufung der 43-Jährigen gegen ein Urteil des Schöffengerichts am Amtsgericht Konstanz wurde verworfen.

Rein materiell hatte es im Januar 2016 einen damals 83-jährigen, an Parkinson leidenden Mann aus Überlingen am Schlimmsten erwischt. Als er damals nach auffällig langem Nachschlaf aufwachte, musste er feststellen, dass die Pflegerin, und mit ihr Bargeld und Schmuck im Wert von 11 000 Euro verschwunden waren. Ihn hatte sie hilflos liegen lassen. Doch es war ihm gelungen, per Handy Hilfe zu rufen.

Angehörige erheben schweren Vorwurf

Ähnlich erging es sieben weiteren Senioren aus Hessen, Bayern, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Alle Opfer wurden ziemlich verstört und zum Teil in den eigenen Exkrementen liegend noch rechtzeitig aufgefunden, bevor Schlimmeres passieren konnte. Allerdings verloren einige der hilfsbedürftigen Menschen ihr Vertrauen oder erlebten Verschlimmerungen ihrer Krankheit. Die Tochter des 83-jährigen Tatopfers aus Überlingen und die Ehefrau eines gleichaltrigen Patienten aus Nürnberg äußerten den Verdacht, dass die Angeklagte ihren Angehörigen sedierenden Substanzen verabreicht haben könnte, um ungestört agieren zu können. Einen Nachweis dafür gab es nicht.

Die 43-Jährige sitzt bereits seit einem Jahr im Frauengefängnis Schwäbisch-Gmünd in Untersuchungshaft. Die Angeklagte hatte ihre Taten von Anfang an eingeräumt. In Berufung war sie gegangen, weil sie sich eine kürzere Haftstrafe erhofft hatte. Sie erklärte, sie habe das Diebesgut nach Rumänien geschickt, um dort ihre kranken Eltern zu unterstützen. Zum Teil habe sie auch Diebesgut an ihren in Österreich lebenden Sohn und ihr Enkelkind geschickt. Fakt ist aber, dass ein von ihr in Darmstadt gestohlener Laptop einige Zeit später von der Polizei in einem Hotelzimmer in Frankfurt entdeckt wurde, das von drei Marokkanern angemietet worden war. Darauf angesprochen, blieb die 43-Jährige eine Erklärung schuldig. Sie bestritt auch, Auftraggeber oder Unterstützer gehabt zu haben. Dass sie die pflegebedürftigen Menschen nicht nur bestohlen, sondern auch im Stich gelassen hatte, bedauerte sie. "Das war ein Fehler".