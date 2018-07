Der Andreashof muss ein Renaturierungskonzept für seine ungenehmigt terrassierte Fläche und deren Nutzung als Lagerplatz für Holzkisten zur Kultivierung von Lichtwurzeln vorlegen. Dies ist das Ergebnis eines Gesprächs, an dem Vertreter des Landratsamts, der Stadt Überlingen und des Natur- und Landschaftsschutzes beteiligt waren. Im Dezember 2008 hatten die Eigentümer schon einen öffentlich-rechtlichen Vertrag unterzeichnet, in dem sie einen Rückbau bis zum Ende des Jahres 2018 zusicherten. Bisher ist diese Zusage zum einen nicht eingehalten worden, zum anderen haben sich an der zur Stabilisierung gebauten Natursteinmauer inzwischen Zauneidechsen eingefunden, die streng geschützt sind. Wie groß und wie stabil die Population ist, ist allerdings noch unklar.

Baumaßnahme ohne Genehmigung

Die Interessen des Artenschutzes seien vom Umweltamt des Kreises und der Stadt akzeptiert worden, erklärt Matthias Busl, der sich für die Lichtwurzelproduktion verantwortlich zeichnet. Die Natursteinmauer mit der Eidechsenpopulation solle daher zunächst zumindest erhalten bleiben. Ungeachtet dessen fordere die Stadt ein Konzept zur Renaturierung der rund 1000 Quadratmeter großen Fläche, auf der aktuell die Holzkisten stehen. "Herr Hepperle möchte, dass die großen Holzkisten hier wegkommen", sagt Busl. In der Tat sieht Thomas Hepperle, der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte für die Region, hier einen Präzedenzfall, da die Baumaßnahme vor zehn Jahren ohne Genehmigung und im ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiet ausgeführt worden war.

Für das Gespräch mit den Behörden hatte Matthias Busl zwei Stellungnahmen von Biologen eingeholt, die er als Bestätigung seiner Position wertet. Diese sähen bei einer Verringerung der Kistenzahl eine verbesserte Lebensqualität für die Eidechsen, die hier nach Belieben sonnige oder schattige Räume aufsuchen könnten. "Die vorhandenen Strukturen bieten den Zauneidechsen ideale Lebensbedingungen, denn die Tiere brauchen unterschiedliche Habitatbereiche zur Thermoregulation", hatte die Markdorfer Landschaftsökologin Judith Opitz formuliert. "Die aufgewärmten Steine dienen dem Sonnenbad, in den Zwischenräumen der Mauern können sich die Tiere vor Fressfeinden verstecken, die blütenreiche Vegetation an den Säumen der Mauern dient Insekten und somit auch den Zauneidechsen als Nahrungsrevier. Schatten finden die Tiere im dichteren Kraut-und Strauchbewuchs, unter den aufgestellten Paletten, unter zeitweise gelagerten anderen Strukturen sowie Richtung Waldrand." Existenziell sind die "Paletten" nach diesen Aussagen allerdings nicht.

Auch aus Sicht des amtlichen Artenschutzes ist dies eher ein Hilfsargument. Ja, der Artenschutz werde hier fast zur Erhaltung des Bestands instrumentalisiert. Natürlich sei dies ein wichtiges Argument, das hohes Gewicht habe. Zum einen müsse allerdings die Population der Zauneidechsen noch näher untersucht werden, zum anderen könnten die künstlichen Holzkisten keinesfalls als Verbesserung eines Biotops gewertet werden. Auch die Ökologin Opitz habe diese nur neben anderen Strukturen aufgezählt.

Busl: Produktion naturverträglich

Dafür kommt der 2008 neu angelegten Natursteinmauer aus Sicht des Konstanzer Tierökologen und Botanikers Mike Hermann inzwischen ein besonderer Schutzstatus zu. Gesetzlich geschützt seien alle Trockenmauern, die mindestens 0,5 Meter hoch sind und zugleich mindestens eine Mauerfläche von zwei Quadratmetern besitzen, betont Herrmann: "Beides ist hier gegeben." Deshalb hadert Busl nach wie vor mit der geforderten Renaturierung der Fläche. "Wir müssen quasi ein Konzept aufstellen zur Abschaffung unserer Produktionsfläche", sagt er. Dabei sei diese aus seiner Sicht durchaus naturverträglich und es werde kein privater Mehrwert geschaffen. Die Kritik an der fehlenden Baugenehmigung vor zehn Jahren sei ja berechtigt, räumt Busl ein: "Doch jetzt ist es für mich eher Prinzipienreiterei als die Vermeidung eines Präzedenzfalles, der durch die Duldung entstehen könnte."

Lichtwurzel soll entzündungshemmend wirken Landschaftsschutz und Naherholung: Lichtwurzelexperte Matthias Busl vom Andreashof betont explizit, dass immer mehr Menschen auf den Hof kommen, um Ruhe und Landschaft zu genießen, "um die Seele baumeln zu lassen", wie Besucher selbst formuliert hätten, die den Rosengarten, den Aussichtspunkt und das kleine Café inzwischen sehr schätzten. Damit habe der Hof eine gewissen Naherholungswert, doch das sei ja gut so. "Auch die Deisendorfer Bürger mögen das und kommen sehr gerne hierher." Ab wann diese "Naherholung" im Widerspruch zum Landschaftsschutz steht, ist eine Gretchenfrage für Thomas Hepperle. Der ehrenamtliche Naturschutzbeauftragte will hier einen regelrechten "Bustourismus", wie er formuliert, gerne vermeiden.

