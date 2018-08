Überlingen vor 3 Stunden

Reinhard Weigelt: "Der Pavillon funktioniert"

Der heimliche Star beim Auftakt des Kulturfestivals 2018 war der Glaspavillon, der diesen Sommer als Ersatzstätte für den gesperrten "Kapuziner" dient und der alle Blicke und auch viele Zaungäste anzog. Reinhard A. Weigelt, Veranstalter von "Kultur am Kapuziner", und Simeon Blaesi vom Verein "Sommertheater" ließen ihn von der Firma Fetscher aus Markdorf aufstellen. Dazu vier Fragen an Weigelt nach der Premiere mit "Sekt and the City".