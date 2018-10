Frederik Wolff beugt sich über den reglosen Körper und drückt mit beiden Händen auf den Brustkorb. Immer weiter, immer angestrengter. Mitten auf der Hofstatt in Überlingen versucht der kleine Junge, ein Menschenleben zu retten. Michael Gäßler, Oberarzt der Notfallaufnahme im Helios Spital, kniet ihm gegenüber. Dass sich die Brust der Gummipuppe durch die fehlende Kraft des Kindes kaum nach unten senkt, ist für ihn egal. Der Mann im weißen Kittel sagt: "Es gibt nur eine Sache, die man bei der Reanimation falsch machen kann. Nämlich, wenn man überhaupt nichts macht."

In Deutschland wird erschreckend wenig wiederbelebt

Deshalb steht Michael Gäßler mit Kollegen des Rettungsdienstes mitten auf dem Platz in der Innenstadt. Ein Krankenwagen zieht die Aufmerksamkeit der vorbeiströmenden Passanten auf sich, auf zwei Matten liegen Gummimenschen. Der Zweck: Sensibilisierung. Die Menschen sollen wissen, wie bei einem Herz-Kreislaufstillstand geholfen werden kann.

Video: Kares, Julian

Die Aktion hat einen Grund: In Deutschland wird erschreckend wenig wiederbelebt. "In 80 Prozent der Fälle kommt der Rettungswagen an und niemand hat etwas gemacht." Im Umkehrschluss bedeutet die Statistik, dass nur 20 Prozent der Ersthelfer den Versuch unternehmen, einen kollabierten Menschen mit einer Herzdruckmassage zu retten. "Könnten wir den Wert um zehn Prozent anheben, würden im Jahr 5000 Menschen mehr überleben."

Die ersten Minuten sind bei Herz-Kreislaufstillstand entscheidend

Während Frederik Wolff fleißig weiter auf die Puppe eindrückt, setzt sich Stefanie Piesche neben ihren Jungen. "Wir brauchen noch einen Lebensretter in der Familie. Ich habe nämlich keinen Erste-Hilfe-Kurs", sagt sie. Wenig später bekommt sie von Frederik und Michael Gäßler alle Handkniffe bei der Herzdruckmassage gezeigt.

Reanimation auf offener Straße: Der kleine Frederik Wolff erklärt Stefanie Pische die typische Handhaltung bei der Herzdruckmassagen. Michael Gäßler, Leiter der Notaufnahme im Heilos Überlingen, zeigt derweil die optimale Stelle am Oberkörper der Puppe. | Bild: Kares, Julian

Sie fragt: "Kann ich etwas kaputt machen?" Gäßler antwortet: "Ja. Es können Rippen brechen. Das macht aber nichts, sie müssen fest drücken." Er erklärt, dass der Rettungswagen im Notfall in rund acht bis zehn Minuten vor Ort ist. "Ist das Gehirn bis dahin ohne Sauerstoff, kommt es zu schweren Hirnschäden. Bei einem Herz-Kreislaufstillstand ist im Blut noch Sauerstoff. Bei der Reanimation wird ein Spontankreislauf geschaffen. Diese ersten Minuten sind für den Menschen wichtiger als alles, was hintendran kommt."

Defibrillator hilft bei Kammerflimmern

Um die Quote in Deutschland zu erhöhen, dienen Länder wie die Niederlande als Vorbild. Rund 70 Prozent der Niederländer wenden bei einem Notfall eine Herzdruckmassage an. Das hat einen Grund, meint der Arzt: Dort wird schon in der Schule für das Thema sensibilisiert, außerdem sind die Maßnahmen für die Erstretter schon früh vereinfacht worden.

Deutschland hat nachgezogen: Beispielsweise muss heute kein Puls der reglosen Person gemessen werden, die Mund-zu-Mund-Beatmung ist nicht zwingend erforderlich. Einen wichtigen Teil nimmt dazu die Notleitstelle ein. Sie leiten den Ersthelfer am Telefon an und erklären die Schritte der Herzdruckmassage.

Video: Kares, Julian

Über den Hofstatt schallt eine metallische Stimme. Der Defibrillator wird auf einer Matte ausgetestet. Der gelbe Kasten analysiert den Herzschlag durch zwei Klebestreifen auf dem Oberkörper. "Schock auslösen", fordert die Stimme. Die Person hätte im Ernstfall Kammerflimmern gehabt, erklärt Oberarzt Gäßler. Der Stromschlag aus dem Gerät könne den normalen Herzschlag wiederherstellen.

15 Prozent der Menschen überleben durch Herzdruckmassage

Ob der Arzt schon außerhalb seines Berufs einen Menschen wiederbelebt hat? Das sei ein einziges Mal vor fünf Jahren vorgekommen, sagt Michael Gäßler. Die Person überlebte damals – wie 15 Prozent aller Menschen, denen bei einem Herz-Kreislaufstillstand ohne Zögern geholfen wird.

Drei Schritte, die Leben retten

Es gibt einen Wegweiser, der Ersthelfern erklärt, wie bei einem Herz-Kreislaufstillstand gehandelt werden soll. Drei Schritte sind im Notfall zu beachten:

Es muss geprüft werden

Sie müssen sich zuerst vergewissern, ob sich sich der Person ohne Gefahr nähern können. Überprüfen Sie, ob die kollabierte Person antwortet. Dann neigen Sie den Kopf nach hinten, heben das Kinn und kontrollieren den Atem. Wenn die Person nicht, oder nicht normal atmet, ist eine Herzdruckmassage erforderlich.

Es muss angerufen werden

Rufen Sie die Notleitstelle unter der Nummer 112 an und folgen Sie den Anweisungen. Falls eine Personen in der Nähe ist, die helfen kann, bitten Sie diese, den Notruf abzusetzten. Bitten Sie die Person außerdem – falls in der Nähe vorhanden – einen Defibrillator zu besorgen. Denn: Die Herzdruckmassage ist für das Überleben am Wichtigsten. Sie darf nicht verzögert oder unterbrochen werden.

Es muss gedrückt werden

Bei der Wiederbelebung müssen beide Hände auf die Mitte des Brustkorbes positioniert werden. Es sollte 100 bis 120 Mal in der Minute gedrückt werden, fünf bis sechs Zentimeter in den Brustkorb hinein. Als Rhythmus kann von den Bee Gees der Song "Stayin' Alive" verwendet werden. Falls Sie geschult sind, geben sie nach 30 Kompressionen zwei Atemspenden. Ansonsten drücken Sie kontinuierlich weiter. Falls ein Defibrillator verfügbar ist, schalten Sie diesen an und folgen den Anweisungen der Stimme. Der Apparat analysiert den Herzschlag und entscheidet, ob ein Elektroschock nötig ist. Falls nicht: Drücken Sie solange weiter, bis die Rettungskräfte eintreffen und übernehmen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein