von SK

Zunächst fuhr der Mann gegen 15.45 Uhr in der Mühlenstraße stadtauswärts und überquerte den Bahnübergang am Ostbahnhof, obwohl sich die Bahnschranke bereits senkte. Hierdurch wurde das Fahrzeugdach beschädigt, an der Schranke entstand ersten Erkenntnissen zufolge kein Schaden. Der 81-Jährige setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.

Gegen 17 Uhr fiel der 81-Jährige erneut auf, als er in der Sankt-Ulrich-Straße mit seinem Auto einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen streifte und diesen beschädigte. Auch hier fuhr der Mann uweiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Etwa 20 Minuten später überfuhr der Senior am Ortseingang von Nesselwangen eine Verkehrsinsel und beschädigte mehrere darauf befindliche Verkehrszeichen. Erneut setzte der Mann seine Fahrt zunächst fort, konnte aber schließlich von einem Verkehrsteilnehmer gestoppt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt, er wird bis auf weiteres keine Kraftfahrzeuge mehr führen dürfen, schreibt die Polizei. Gegen den 81-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.