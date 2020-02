von Antonia Kitt

Mit seinem diesen Januar neu erschienenen Buch „Vom Glück des Fastens“ zum 100-Jährigen des Buchinger Heilfastens hat Raimund Wilhelmi offenbar nicht nur sich selbst einen lang gehegten Wunsch erfüllt; zur Buchvorstellung mit Autorenlesung drängten sich mehr als 70 Zuhörer zwischen den Regalen der Buchhandlung Osiander.

Moderiert wurde die Lesung vom früheren SÜDKURIER-Kulturredakteur Siegmund Kopitzki. Auf dem eigens aufgebauten kleinen Bühnenpodest saßen die Freunde Kopitzki und Wilhelmi und plauderten entspannt über die Geschichte der Buchinger-Kliniken und über Dr. Otto Buchinger, Wilhelmis Großvater und Begründer des Heilfastens. Zwischendurch las Raimund Wilhelmi immer wieder Passagen aus seinem 154 Seiten umfassenden Werk.

Fastende gehen auch einen inneren Weg

„Was mein Großvater schon wusste, oder was wir gewinnen, wenn wir verzichten“, so lautet der Untertitel von „Das Glück des Fastens“. Und so stellt Wilhelmi in sieben Kapiteln vor allem den inneren Weg dar, der die Fastenden durch ihren Verzicht auf Genuss in zwei bis drei Wochen zu einem neuen Bewusstsein führen soll. Und da wird der Autor mitunter recht philosophisch: Das Fasten, so schreibt Wilhelmi, bewirke, „dass man im Innersten erkennt, dass man der werden kann, der man ist“.

Abgesehen von den gesundheitsfördernden Aspekten des Heilfastens könne der Gast als „Tourist im eigenen Leben“ in der Klinik hoch über dem See sein Leben reflektieren. Im besten Falle käme er dann zu der Erkenntnis, dass das ewige Die-Nummer-Eins-Sein-Müssen nicht glücklich mache.

„In dem Buch steht, was ich schon immer mal sagen wollte“, bekannte Raimund Wilhelmi. Dabei sei es ihm ein Anliegen, die positiven Veränderungen herauszustellen, die das Fasten im Menschen bewirken könne. „Man ist nicht mehr die Raupe, sondern der Schmetterling“, so Wilhelmi. Darüber hinaus sei das Fasten nach Dr. Otto Buchinger etwas für alle, die gesund alt werden wollten.

Ausführliche Details über prominente Gäste oder auch zur Vita Otto Buchingers findet man allerdings nicht in dem Buch. Von Kopitzki nach dem Tagebuch seines Großvaters befragt, sagte Wilhelmi, dieses sei noch in Sütterlin geschrieben, die Schrift könne er leider nicht lesen. Dennoch habe ihn die Persönlichkeit seines Großvaters sehr beeindruckt. Dieser sei sehr religiös und bis zum Ende ein Suchender gewesen.

Das Buch „Vom Glück des Fastens“ von Raimund Wilhelmi ist bei Hofmann und Campe in Hamburg erschienen und für 18 Euro im Buchhandel erhältlich.