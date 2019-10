Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, so mag mancher denken, der Überlingens Entwicklung in Sachen Radwege beobachtet. Der OB versprach im Frühjahr Besserung bei der Sicherheit, hie und da wird jetzt ein Stück Straße rot, und signalisiert damit „Achtung“.

Warnung vor dem gefährlichen Überlingen

Überlingen gilt sogar im Ausland bei Radlern, und jetzt ebenfalls Achtung, als: „Un endroit dangereux“ – also ein „gefährliches Pflaster“, so bezeichnet von zwei radelnden Franzosen aus Paris. Das Ehepaar wurde bereits in der französischen Hauptstadt von den dortigen Tourenexperten bei der Planung ihrer Radreise am Bodenseeufer entlang vor dem gefährlichen Überlingen gewarnt.

Überlingen Über zehn Stationen durch Überlingen: Wo in der Stadt Gefahren für Radfahrer lauern Das könnte Sie auch interessieren

Diese wenig schmeichelhafte Bezeichnung wollten zwei einheimische Radler nicht auf ihrer Heimatstadt sitzen lassen. Sie hatten ein Gespräch der beiden Franzosen belauscht, die waren mit ihren Rädern ebenfalls auf dem Schiff Seegold unterwegs. „Wir zittern bereits vor dem Anlegen, denn spätestens dann hat der sichere Teil unserer Reise ja ein Ende“, so der Franzose mit einem Augenzwinkern.

Geleitschutz der Einheimischen

Das Paar logierte in Andelshofen und die Fahrt dahin sollte doch kein Problem sein, dachten die Radler aus dem wilden Bodenseestädtchen. Äußerst hilfsbereit, aber nicht ohne diesen gewissen Touch an Häme, boten sie den vermeintlich ängstlichen Großstädtern gerne ihre Hilfe an. Die mit Elektro-Mountainbikes und farbenfrohen Radler-Klamotten nebst Helmen bestens ausgestatteten Freizeitsportler sollten sich dem sicheren Geleitschutz der Einheimischen anvertrauen, so der Gedanke der freundlichen Überlinger. „Am besten wir nehmen Sie in unsere Mitte und bringen Sie sicher durch unsere gefährliche Stadt“, witzelten diese ebenfalls.

Überlingen Oberbürgermeister Zeitler radelt sich warm: Den Rathauschef lassen die Nöte der Radfahrer nun doch nicht so kalt Das könnte Sie auch interessieren

Doch bereits beim Einfädeln in die Marktstraße steckte die Gruppe fest im Gewirr aus Bussen, Autos, Fußgängern, Ampelsignalen und anderen Radlern. „Das kann ja heiter werden“, dachten unsere radelnden Retter.

Durch eine Engstelle wieder auf den Radweg

Über die Franziskanerstraße, weiter bis zum Kreisel am Burgberg, runter auf die Fahrbahn, wieder rauf auf den Radweg, mal auch teils Gehweg, gefährliche Stellen mangels noch fehlendem Rot im langsamen Gang nehmend, doch die Franzosen schwitzten bereits, auch in Ermangelung irgendeiner Steigung. Durch wildes Gestikulieren und Zurufen zeigte man den Fremden, dass kurz nach dem Kreisverkehr am Burgberg nur ein beherzter Rechtsschwenk von der Straße durch eine Engstelle wieder auf den Radweg führt.

Zurück bleiben ernüchterte Helfer

Geschafft. Uff. Nun der nächste gefährliche Engpass – und die bange Frage der Franzosen: „Wie finden wir jemals zurück?“. Tja, darüber sollten sie jetzt besser nicht nachdenken, so die ernüchterten Helfer, denn eines stand jetzt auch für diese fest: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und Überlingen ist ein gefährliches Pflaster. Besonders, wenn man mit dem Fahrrad nach Andelshofen will.