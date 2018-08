von SK

Die 35-Jährige, die Anwohnern in Nußdorf aufgefallen war, weil sie in deren Vorgärten herumgeschrien hatte, war deutlich desorientiert und sollte von den hinzugerufenen Beamten in ein Krankenhaus gebracht werden, berichtet die Polizei. Da sie sich dagegen zur Wehr setzte, musste sie gefesselt werden, was sie jedoch nicht davon abhielt, auf der Fahrt mit den Füßen nach den Beamten zu treten und diese zu beleidigen. Da die Polizisten in dem Rucksack der Frau drei Joints fanden, wurde sie nicht nur wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Nach ihrer ärztlichen Untersuchung wurde die 35-Jährige in eine Fachklinik eingeliefert.

