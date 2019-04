Wer in Überlingen und Umgebung in der Nacht auf Mittwoch verfrüht aufwachte, konnte das Brummen eines Polizeihubschraubers hören. Die Beamten waren auf der Suche nach einem Einbrecher. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, sei im Litscherweg ein Einbruch gemeldet worden. Bislang war die Suche erfolglos.

Gegen 4 Uhr wurde der Einbruch gemeldet. Ab etwa 4.15 Uhr, so Polizeisprecher Oliver Weißflog, sei eine Maschine der Polizeihubschrauber-Staffel über Überlingen gekreist. Aus der Luft versuchen die Beamten dabei, mit einer Wärmebildkamera nach auffälligen Personen zu suchen. Dieser Einsatz dauerte laut Polizei bis etwa 5.30 Uhr.Wohnungseinbruch

Laut Zeugenaussagen wurden zwei unbekannte Täter beobachtet, wie sie in ein Wohnhaus im Litscherweg einbrachen. Die Unbekannten öffneten laut Polizei gewaltsam eine Eingangstüre und gelangten im Hausinneren unter anderem in den Besitz eines Autoschlüssels. Mit dem vor dem Haus abgestellten Auto fuhren sie zunächst vom Tatort weg, "stellten den Wagen dann aber aus bislang nicht geklärten Gründen in unmittelbarer Nähe wieder ab", schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Über weiteres Diebesgut als das Auto sei bislang nichts bekannt. Während der Fahndung wurde in der Umgebung ein 34-jähriger Mann beobachtet, der sich in verdächtiger Weise an mehreren geparkten Autos zu schaffen gemacht habe. Er wurde vorläufig festgenommen, "dürfte aber als Täter für den Einbruch nach bisherigen Ermittlungen eher ausscheiden", so die Polizei, die den Mann zwischenzeitlich wieder frei ließ.

Dass dieser Einsatz aus der Luft geflogen wurde, sei auch dem Umstand zu verdanken, dass der Hubschrauber ohnehin gerade im Bereich Stockach im Einsatz war. Hier sei eine vermisste Person gesucht worden, so Polizeisprecher Weißflog.

Weißflog versicherte, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt würde und solche Lärm verursachenden Einsätze nur dann gestartet würden, "wenn sie auch gerechtfertigt sind". Der Polizei sei es bewusst, dass die Bevölkerung hiervon aufgeschreckt oder geweckt wird. "Aber reine Bagatellen führen nicht zu solchen Einsätzen."

Vom Lärm aufgeweckt und aufgeschreckt, verständigten sich einige Überlinger via Facebook miteinander und tauschten Informationen aus. Auch auf suedkurier.de waren ab 6.15 Uhr erste Informationen erhältlich, die auf einer ersten Stellungnahme der Polizei beruhten.

Wenn eine Warnung an die Bevölkerung, zum Beispiel vor einem gefährlichen Verbrecher, nötig gewesen wären, so hätte die Polizei entsprechende Informationen von sich aus verbreitet, sagte Weißflog.

Eine Warnung an die Bevölkerung sei in diesem Fall nicht angezeigt gewesen. Umgekehrt sei es völlig unangegbracht von vereinzelten Bürgern, die Notrufnummer 110 zu wählen und sich nach dem Grund des Hubschraubereinsatzes zu kümmern. Das stelle einen Missbrauch von Notrufeinrichtungen dar, und die Anrufer würden auch entsprechend deutlich darauf hingewiesen. Das sei kein Überlinger Phänomen.

Doch werden die Rettungskräfte in so einem Fall mit der Bearbeitung wichtiger Telefonate behindert, wenn Anrufer im Notfall nicht durchkommen.