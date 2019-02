von SK

Bei Geschwindigkeitsmessungen der Verkehrspolizei am Mittwoch auf der B 31 neu in Höhe Höllwangen stellten die Polizeibeamten mehrere Autofahrer zur Rede. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrage in diesem Bereich 60 Stundenkilometer, teilt die Polizei mit.

Bei der Messung zwischen 9.30 Uhr und 14 Uhr seien 46 Kraftfahrzeugfahrer beanstandet worden, darunter auch der Fahrer eines Reisebusses. Er war laut Polizei mit 83 Stundenkilometern unterwegs, ein Lastwagenfahrer mit 76. Ein Autofahrer erreichte 90 statt der vorgeschriebenen 60 Stundenkilometer, fuhr also 30 zu schnell.