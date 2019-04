von SK

Beamte des Polizeireviers Überlingen haben am Montag einen 40-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am vergangenen Wochenende mindestens drei Autos aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet sowie in einer Gaststätte einen Bedienungsgeldbeutel gestohlen zu haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, war der 40-Jährige dabei beobachtet worden, wie er in einem Lokal in der Christophstraße am späten Sonntagabend einen Bedienungsgeldbeutel einsteckte und mitnahm. Nachdem es gelang, den Tatverdächtigen durch Zeugenhinweise zu identifizieren, wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes beantragt und dieser am Montagmorgen vollzogen.

Bei der Durchsuchung, bei der der 40-Jährige angetroffen und vorläufig festgenommen werden konnte, wurden von den Polizeibeamten neben einer Kleinmenge Betäubungsmittel sowie einer Schreckschusswaffe unter anderem der gestohlene Bedienungsgeldbeutel und weitere Gegenstände entdeckt, die sich drei Autoaufbrüchen in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz Zimmerwiese sowie hinter dem Bauamt in der Bahnhofstraße zuordnen lassen. Die Autoaufbrüche waren im Laufe des Samstags der Polizei angezeigt worden.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen am Montagnachmittag wieder auf freien Fuß entlassen.