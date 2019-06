„Die Sachlage ist nach unserer Auffassung im Moment noch derart unklar“, begründete Günter Hornstein (CDU) den interfraktionellen Antrag auf eine Vertagung der Beratung, „dass sie die von der Verwaltung gewünschte zustimmende Kenntnisnahme im Moment nicht zulässt.“ Es bestehe Unklarheit darüber, inwieweit die Investitionen auf die Mieter im Hafen umgelegt werden könnten. „Das muss zuerst geklärt werden.“

Offene Fragen sollen nochmal beraten werden

Von Fachleuten werde bezweifelt, dass die Sanierung in Form eines Neubaus umgesetzt werden müsse. Diese Einschätzung könne vom Gremium nicht bewertet werden. Eine Vorentscheidung über Kosten von mehr als einer Million Euro sollte aus Sicht der Antragsteller auch nicht vom alten Gremium getroffen werden. Nach Klärung der offenen Fragen müsse dies in der Hafenkommission nochmal beraten werden.

Verwaltung will Projektfortschritt

Verwundert zeigte sich OB Jan Zeitler über den Antrag. Das Thema sei im Vorfeld lange diskutiert worden und der Vorschlag entspreche dem, was die Hafenkommission beschlossen habe. „Wir haben bewusst noch keinen Bauauftrag zur Abstimmung gestellt“, betonte Zeitler. Und die Fragestellung sei schon seit 2007 in Bearbeitung. „Wir waren daher der Ansicht, nach zwölf Jahren könnte man den die nächsten Schritte gehen“, argumentierte Zeitler. Die Verwaltung wolle hier einen Projektfortschritt.

Sipplingen Das Ende einer – fast – unendlichen Geschichte naht: Das Hafenmeistergebäude soll noch vor Saisonstart eröffnet werden Das könnte Sie auch interessieren

„Überrascht“ zeigte sich Baubürgermeister Matthias Längin insbesondere von der angezweifelten Sanierungswürdigkeit des Bestands. Bei der letzten Besichtigung vor zwei Jahren sei von allen Mitgliedern der Hafenkommission zweifelsfrei festgestellt worden, dass man keinen sofortigen Neubau wünsche, dass das vorhandene Gebäude jedoch nicht zu erhalten sei.

Gebäude nun mit 1,3 Millionen Euro veranschlagt

Viele Jahre lang waren in der Vergangenheit 500 000 Euro für einen Neubau im Haushalt eingeplant und dann wieder herausgenommen worden. Im Moment ist nur eine Planungsrate ausgewiesen, wobei das Gebäude nun mit 1,3 Millionen Euro veranschlagt ist. Die Stadt sieht die Investition als Eigentümer und Betreiber des Hafens nicht als „kommunale Pflichtaufgabe“ und will Kosten auf die Mieter umlegen. Hier gibt es noch Unstimmigkeiten, was die Interpretation der Verträge angeht.