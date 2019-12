von Pfarrer Kai P. Tilgner

„Zu Weihnachten feiern wir: Gott kommt in unsere Welt und in unseren Alltag. So verschieden diese Welt auch sein mag: Gott kommt in dem Kind in der Krippe als Erlöser zu uns. Er kommt in meine und in deine Welt, um uns alle wieder frei und froh zu machen. Seitdem heißt die Weihnachtsbotschaft für alle Welt und für jedermann: ‚Euch ist heute der Heiland, der Retter, geboren!‘ Fröhliche Weihnachten. Vergnügt, lustig, ausgelassen. Unbekümmert. Unbeschwert froh. So soll das Weihnachtsfest sein – mit Musik, Lichterglanz und duftendem Gänsebraten – oder für die Hipster: mit veganem Preiselbeertofu. Weihnachtstöne statt schlechter Nachrichten. Weihnachtsbäume statt staubiger Yucca-Palmen. Weihnachtsdüfte statt Stänkereien. Es war wohl schon immer so, dass wir Menschen Sehnsucht nach fröhlichen Zeiten im Leben hatten. Die Zeiten ändern sich. Die Sehnsucht bleibt.

An Weihnachten kommen Himmel und Erde zusammen. Die göttliche Würde zeigt sich selbst in schwachen Menschen. Fröhliche Weihnacht. Gott greift den Menschen hilfreich unter die Arme. Wenn er uns Menschen spüren lässt, dein Elend ist zu Ende.

Tot, weil sie Christen waren

Nur … In vielen Ländern feiern christliche Gemeinden auch in diesem Jahr ihren Gottesdienst unter Polizeischutz. Sie befürchten Anschläge. Wie vor einigen Jahren in Bagdad – 35 Tote. Tot, weil sie Christen waren. Fröhliche Weihnacht überall?

Zur Person Pfarrer Kai P. Tilgner, Jahrgang 1966, geboren in Weinheim, aufgewachsen in Dortmund, Schule in Mannheim; Studium in Heidelberg und München, verheiratet, eine Tochter. Nach Konstanz, Weißenburg in Bayern, Kleinsteinbach und Schopfheim-Wiechs nun seit 1. September 2019 zusammen mit Dekanin Regine Klusmann als Stadtpfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Überlingen tätig.

45 Millionen Menschen sind in diesem Moment auf der Flucht, weil ihr Zuhause zerbombt ist, weil es kein Trinkwasser mehr gibt, weil sie mit vorgehaltener Waffe aus ihren Häusern vertrieben worden sind. Fröhliche Weihnacht überall?

„Der Herrgott legt keine Bomben“

Diese Einwände gegen die „Fröhliche Weihnacht “ sind bekannt – seit Jahrtausenden: Gott hat euch vergessen. Wenn es einen gütigen Gott gäbe, dann gäbe es auch keine Gewalt und keinen Krieg und keine Flüchtlinge. Mal abgesehen davon, dass der Herrgott keine Bomben legt, sondern dass das die Menschen ohne Gottes Hilfe hinbekommen: ‚Fröhliche Weihnacht überall‘ ist ja keine Feststellung. Wir tun doch nicht so, als gäbe es das alles nicht.

‚Fröhliche Weihnacht überall‘ ist ein Wunsch. Eine Sehnsucht. Ein Ziel, das wir nicht aus den Augen verlieren wollen. Und nirgends im Jahr wünschen wir sehnsuchtsvoller als zu Weihnachten, dass Gott uns und unsere Sehnsucht nach Frieden und Sorgenlosigkeit nicht vergessen hat. Das ist die geheimnisvolle Wahrheit unseres Glaubens: Wir sehen den Himmel und die Erde zugleich. Den Schöpfer des Weltalls im kleinen Hosenscheißer. Den Toten am Kreuz und den ewig Lebenden. Auch an Weihnachten. Gott vergisst uns nicht. Das hat er spätestens seit dem ersten Weihnachten klargestellt. Auch da, wo wir uns selbst nicht mehr so richtig wiedererkennen, in den Instagram-Posts (mit und ohne Filter), zwischen den Hashtags und Selfies.

Kai P. Tilgner lässt sich eine Krippe aus Olivenholz zeigen. | Bild: Hilser, Stefan

‚Fröhliche Weihnacht überall‘ … wünschen und erhoffen sich dann wohl doch fast alle. Das Christkind – der Christus – ist es, der die Sehnsucht danach in uns wachhält. Die Welt braucht Menschen, die diese Sehnsucht kennen und besingen. Die Welt braucht uns, die in der Welt der Segways und Hashtags die Wahrheit des Glaubens feiern – auch wenn sie uns geheimnisvoll vorkommt. In Gottes Händen sind wir, und er hat uns im Blick – überall, zu jeder Zeit.

Ramiz aus Bethlehem ist Christ. Er hatte einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Überlingen. Dort hat er Krippen und andere schöne Dinge aus Olivenholz verkauft, die Christen im Geburtsort Jesu in Handarbeit hergestellt haben. Begeistert hat er von seinem Projekt erzählt. Das sieht man auf den Bildern. Gott wird Mensch und kommt zu uns nicht nur am Heiligen Abend, sondern mitten ins Leben. Darum hören wir nicht auf, auf fröhliche Weihnacht zu hoffen und sie herbeizusehnen. Durch unser Bewusstsein dafür, dass wir nicht allein sind auf der Welt und manches auch für uns Menschen noch zu tun bleibt, damit die Weihnachten überall fröhlich werden.“