von Lothar Fritz

Das Datum passte: Am ersten Advent (zu deutsch: Ankunft) hielt Bernd Walter, der neue Pfarrer der Seelsorgeeinheit Überlingen am gestrigen Sonntag seinen ersten Gottesdienst im Überlinger Münster. Mit dreißig Ministrantinnen und Ministranten zog er durch den Mittelgang ins Münster ein, begleitet vom bisherigen Administrator, Dekan Peter Nicola, der ihm Kraft, Freude und viele gute Nerven für die nicht ganz kleinen Aufgaben in einer großen Seelsorgeeinheit wünschte. Die vielen Gottesdienstbesucher begrüßten ihren neuen Pfarrer mit langem Beifall. Die feierliche, formale Investitur des neuen Pfarrers wird Anfang nächsten Jahres im Februar stattfinden.

Pfarrer Bernd Walter freut sich, hier sein zu können, wenn die Stadt im Jahr 2020 ihr Stadtjubiläum feiert und Ausrichter der Landesgartenschau ist. | Bild: Hilser, Stefan

Pfarrer Walters ersten Eindruck bei den Begegnungen in seinem neuen Wirkungsfeld seien von Erwartung und Hoffnung geprägt gewesen, erzählte er. Außerdem sehe er in dem Ensemble der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter eine sehr gute Grundlage für eine gedeihliche Zusammenarbeit. Er freue sich, hier sein zu können, wenn die Stadt im Jahr 2020 ihr Stadtjubiläum feiert und Ausrichter der Landesgartenschau ist, zumal er vor seinem Theologiestudium eine Ausbildung zum Blumen- und Zierpflanzengärtner absolviert hatte.

Überlingen Wechsel ins Überlinger Münster: Bernd Walter sieht sich als Pfarrer mit "engagierter Gelassenheit" Das könnte Sie auch interessieren

Seine erste Predigt stellte er unter das Motto „Herzlich willkommen im Neuland“ und stellte sich dabei die Frage: Warum muss man überhaupt neu anfangen, warum kann es nicht bleiben, wie es ist. Denn in seiner bisherigen Seelsorgeeinheit nahe Pforzheim mit acht Orten um Eutingen hatte er sich durchaus wohl gefühlt. Doch mit 48 Jahren – so seine Überzeugung – müsse man sich der Veränderlichkeit alles Zeitlichen stellen, „und das heißt Neuland zu betreten“. Dass alles früher besser war, dieser Blick sei nicht christlich. „Ich muss mir von Jesus sagen lassen: ‚Wer seine Hand an den Pflug gelegt hat, und zurückblickt, ist nicht geeignet für das Reich Gottes‘“ Im Gebet sei ihm immer klarer geworden, dass Jesus sagt: Schau nach vorne. Auch für die Kirche insgesamt ertönt dieser Ruf am ersten Advent. „Als Christen vergewissern wir uns, dass wir in Christus den Grund zur Hoffnung und Zuversicht haben." Zum Schluss appellierte Pfarrer Bernd Walter an die Gottesdienstbesucher: „Nehmen wir miteinander Neuland unter den Pflug, ich freue mich drauf und sage aus ganzem Herzen: Herzlich Willkommen Neuland Überlingen“