von Lothar Fritz

In den Tagen zwischen dem vierten Advent und dem zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es von den christlichen Kirchen in Überlingen ein breites Angebot an Christmetten, Krippenspielen, Christvespern und vor allem weihnachtlicher Musik. Nicht zuletzt ist für viele Menschen die Musik im Überlinger Münster beim Hochamt zu Weihnachten Motivation, den Gottesdienst zu besuchen. Der neue Münsterpfarrer Bernd Walter zelebrierte seine erste Weihnachtsmesse vor rund 1000 Besuchern.

Zum Einzug von Pfarrer und Ministranten durch das Westportal sangen die 28 Mädchen und Jungen der Jugendkantorei den gregorianischen Choral „Puer natus est nobis“ – ein Kind ist uns geboren. Unter der Leitung von Melanie Jäger-Waldau brachten der Münster- und Kammerchor und das Münsterorchester die Missa brevis in G zu Gehör. Mozart hatte um 1773 diese Messe komponiert, die wegen ihres liedhaften Charakters als „Pastoralmesse“ bezeichnet wird. Von der Empore sangen die Solisten Anja Zirkel (Sopran), Sinja Maschke (Alt), Ulrich Müller-Adam (Tenor) und Felix Weber (Bass). Von Matthias Auer wurden sie an der Orgel begleitet. Auch die fünf Solisten der Jugendkantorei Sarah Brändle, Lea Hoffmann, Anna-Katharina Kemmerling, Helena Müller und Johanna Zander meisterten die lateinischen Choräle mit Bravour, insgesamt ein großes Klangerlebnis.

Mit seiner kraftvollen Stimme trug Diakon Matthias Hoppe den Prolog aus dem Johannes-Evangelium vor. Während der Kommunionausteilung spielte das Münsterorchester das Adagio aus dem Orgelkonzert D Dur des tschechischen Komponisten F.X. Brixi. Den musikalischen Schlusspunkt setzte der Chor mit „Verbum caro factum est“ – das Wort ist Fleisch geworden – von Michael Haydn.

Für seine Predigt hatte sich Pfarrer Bernd Walter Gedanken über den Zweitnamen von Jesus gemacht. Hinter den Zweitnamen stecken gewöhnlich uralte Familiengeschichten. 750 Jahre vor Jesu Geburt sagte der Prophet Jesaja, „Eine Jungfrau wird schwanger werden und ein Kind zur Welt bringen, das Kind wird Immanuel heißen“, das heißt "Gott ist mit uns". Dazu Pfarrer Walter: "Jesus, Gott und Mensch zugleich, wurde an einem Ort geboren, wo es nach Schweiß und Stress riecht und nach Angst und Einsamkeit. Ihm ist daher nichts Menschliches fremd, er steckt in unserer Haut. Damit wollte Gott uns sagen: ‚Ich bin da! Du bist nicht allein. Ich geh mit Dir durch schwierige Zeiten‘. Und seit der Heiligen Nacht ist dieser Name auf der Welt: Jesus Immanuel."