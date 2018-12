Überlingen – Nicht zufrieden ist der Personalrat der Stadtverwaltung mit seiner Beteiligung an der Beratung des Stellenplans für den Haushalt 2019. Nicht zum ersten Mal sei er über die geplanten Veränderungen erst in Kenntnis gesetzt worden, als die Weichenstellungen schon getroffen waren.

"Der Personalrat protestiert zum wiederholten Male gegen die späte Beteiligung", schreibt der Vorsitzende des Gremiums, Till Barthelmeß, in einer Stellungnahme. Zwar gebe es "für Anhörungen keine formellen Fristen", räumt Bathelmeß ein. Dennoch sei nach dem Personalvertretungsgesetz "die Angelegenheit rechtzeitig bekannt zu geben und ausreichend Gelegenheit zur Äußerung zu geben".

Personell unterbesetzter Betriebshof

In der Sache sorgt sich der Personalrat um den unterbesetzten Betriebshof und er befürchtet Probleme schon bei der Durchführung des Winterdienstes. Positiv bewertet das Gremium, dass der Besetzungsumfang der Schulsekretariate erweitert worden sei. Dagegen sieht die Personalvertretung "ein Defizit bei der personellen Ausstattung im Bereich Arbeitssicherheit". Nur symptomatisch für die Entwicklung ist aus Sicht von Barthelmeß die Privatisierung von 0,2 Stellen im Bereich Reinigung. Die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung hält er nicht für zielführend.

Ausnahmsweise tagt der Gemeinderat (hier ein Bild vom Rathaus) am Montag und soll dabei den Haushalt samt Stellenplan beschließen. | Bild: Hanspeter Walter

Auf einige der Kritikpunkte ging Oberbürgermeister Jan Zeitler direkt ein. So seien die Stellen im Betriebshof vorhanden. Allerdings sei es bislang noch nicht möglich gewesen, für die fünf Stellen bei Werkhof und Stadtgärtnerei das nötige qualifizierte Personal zu finden. Zeitler: "Es liegt schlicht an den fehlenden Bewerbern." Der Winterdienst sei allerdings gesichert.

"Wir wissen, dass wir beim Arbeits- und Gesundheitsschutz Handlungsbedarf haben", erklärte der OB ebenfalls. Hier wolle die Stadt ein externes Konzept erarbeiten lassen. Was den Reinigunsgbereich angehe, glaube die Verwaltung einen "guten Mix" gefunden zu haben, um den sich "zwei Kolleginnen des Facility Managements sehr engagiert kümmern". Keine Mitarbeiterin verliere durch Fremdbeauftragung ihren Arbeitsplatz.

Wo war der Personalrat?

Im Ausschuss seien alle Punkte ausführlich beraten und plausibel begründet worden, erklärte Stadtrat Oswald Burger (SPD) etwas "verwirrt", wie er sagte: "Warum saß der Personalrat da nicht?" Dies sei eine öffentliche Debatte gewesen. "Und wo ist der Personlarat jetzt?" fragte Burger. "Irgendetwas knirscht zwischen Personalrat und der Exekutive in der Stadt."

Der Entwurf des Stellenplans war am 9. November datiert und wurde am 14. November im Ausschuss erstmals beraten. Der Personalrat, der alle zwei Wochen tage, erklärte Till Bartehlmeß auf Nachfrage, habe sich jedoch schon am 8. November getroffen und dann erst wieder – nach der Ausschusssitzung – am 22. November. Daraus resultiere die Stellungnahme, die er nur im Namen des ganzen Gremiums abgeben könne.