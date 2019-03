Der ARD-Spartenkanal One fischte eine aus Überlinger Sicht herrliche Rarität aus dem Archiv und stellt sie in der Mediathek zur Verfügung. Mit einem Klick auf diese Zeilen kommen Sie direkt zur Mediathek und zum Beitrag von 1973.

Zu sehen sind die vier Überlinger Lothar Fritz, Dieter Ecker, Hans-Jürgen Wilde und Gerhard Eisenlohr, wie sie im Jahr 1973 zu Gast in der Fernsehsendung "Punkt Punkt Komma Strich" mit Moderator Frank Elstner waren. Es handelt sich dabei um die Vorläufersendung von "Die Montagsmaler".

Die Überlinger stellten sich einem Team aus der Pfalz. Zu Beginn durften sie Überlingen, damals noch mit 15 000 Einwohnern, in einem Film vorstellen. Zu sehen sind Aufnahmen mit Lastwagenverkehr in der Münsterstraße und vom Bau der damals neuen Hochhäuser auf dem Burgberg.

Einer Mail von Dieter Ecker an die SÜDKURIER-Redaktion ist es zu verdanken, dass auf diesen unterhaltsamen Beitrag hingewiesen werden kann.

Laut Programmübersicht von ARD One ist am Sonntag um 10 Uhr eine Wiederholung des Duells Linz am Rhein gegen Überlingen zu sehen.