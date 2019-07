Morgen wird Willi Rinderer das letzte Mal sein Fahrrad nehmen und zur Schule radeln. Vor 36 Jahren war der Französisch- und Mathematiklehrer an das Gymnasium gekommen, nach zehn Jahren als stellvertretender Schulleiter wird der 65-Jährige nun in den Ruhestand verabschiedet. In dieser Zeit verbrachte er sechs Jahre im Auslandsschuldienst in Washington. „Diese Zeit möchte ich nicht missen“, sagt Rinderer und erinnert sich: „Das war während der Clinton-Ära, einen Trump als Präsidenten hätte man sich nie vorstellen können.“

Schüleraustausch mit Partnerstadt Chantilly

International aufgestellt ist auch das Überlinger Gymnasium. Unter anderem gebe es seit 2012 einen regelmäßigen Austausch mit einer Schule in Schanghai. „Da meine Aufgabe sehr verwaltungslastig war, war dies ein willkommener Ausgleich.“ Quasi zum Abschied hat der frankophile Rinderer im aktuellen Schuljahr erstmals wieder einen Schüleraustausch mit der Partnerstadt Chantilly ins Leben gerufen und organisiert.

Manche bildungspolitische Kapriole

Bildungspolitisch musste Willi Rinderer manche Kapriolen verarbeiten. Schon im nächsten Schuljahr rücke das Land wieder vom bisherigen Kurssystem in der Oberstufe ab. „Ich denke nicht, dass es klug war, auf das G8 umzustellen“, reflektiert Rinderer. Der Zeitgewinn werde von den Absolventen selten durch ein früheres Studium genutzt. Im Grunde würde er ein bundesweites Zentralabitur befürworten, sagt er zur aktuellen Diskussion. „Es kann nicht sein, dass manche Länder kurzerhand den Maßstab verschieben, wenn die Noten der Schüler zu schlecht sind“, ärgert er sich. „Das ist nicht fair.“ Doch die Einführung eines Zentralabiturs für alle Bundesländer berge auch Probleme. „Man muss die Prüfungen in allen Ländern am gleichen Tag schreiben“, erklärt Rinderer.

Willi Rinderer gibt in der Turnhalle des Gymnasiums letzte Anweisungen: Hier schreiben Schüler gleich fünfeinhalb Stunden ihr Deutsch-Abi. Das Bild entstand 2016. | Bild: Lothar Fritz

Kritik an Leistungsbereitschaft der Schüler

Die kritisierte Matheprüfung in Bayern sei in der Tat etwas anspruchsvoller gewesen als in Baden-Württemberg. Doch Bayern habe richtig reagiert. „Ein Nachgeben würde Protesten bei allen Prüfungen Tür und Tor öffnen.“ Ohnehin fehlt es Rinderer häufiger an der erforderlichen Leistungsbereitschaft der Schüler. „Das Niveau der Absolventen ist heute schlechter als vor 36 Jahren,“ sagt er. Auf der anderen Seite sei immer mehr Sozialarbeit gefordert, um Verhaltensauffälligkeiten oder besondere Bedürfnisse einzelner Schüler aufzufangen.

Willi Rinderer beim SÜDKURIER-Podium zur OB-Wahl in Überlingen 2016. | Bild: Hanspeter Walter

„Ich kann mir nicht vorstellen, wie Schule in zehn Jahren aussieht“

Ansonsten ist die Digitalisierung für Rinderer ein Problem in verschiedener Hinsicht. Die Schüler beschäftigten sich zu viel mit ihren Smartphones und Laptops, Spielen und sozialen Netzwerken. „Da geht viel Zeit für anderes verloren“, erklärt der Pädagoge. Auch hinter die viel beschworene Digitalisierung des Unterrichts macht Willi Rinderer ein großes Fragezeichen. „Da genügt es nicht, dass der Staat einige Millionen zur Verfügung stellt. Mir fehlen die Konzepte zur Umsetzung“, sagt der angehende Pensionär: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie Schule in zehn Jahren aussieht.“