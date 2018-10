Groß war er schon, der gläserne Kulturkubus an der Kapuzinerkirche, doch als modernes Pendant zu dem historischen Gemäuer stieß er vielfach auf Sympathien. Manche hätten den neuen Akzent am liebsten gleich behalten. Bei Carl Fahr, Architekt im Ruhestand, weckte er zudem Erinnerungen an frühere Ideen, die er schon in der Anfangsphase der Überlegungen zur Landesgartenschau an die Stadt herangetragen hatte: Die Veranstaltungsstätte Kapuzinerkirche um eine transparente Orangerie mit dazwischen liegendem Wandelgang stilvoll und sinnvoll zu ergänzen. „Ich hatte diese Idee im Jahr 2011 skizziert und an Johann Senner übermittelt, als es nach der Bürgerbeteiligung um die Ausschreibung ging“, blickt Fahr zurück.

Positive Erfahrungen aus der denkmalgeschützten Wilhelma

Eigene positive Erfahrungen aus der denkmalgeschützten Wilhelma in Stuttgart hatten ihn dazu beflügelt. Dort hatte Fahr mit der Sanierung der Orangerie und den Gewächshäusern rund um das maurische Landhaus Räume geschaffen, deren Atmosphäre bei den Besuchern regelrechte Begeisterung auslöste. „Viele hätten am liebsten private Feste dort gefeiert“, sagt Fahr: „Doch das ging in der Wilhelma natürlich nicht.“

In kleinerem Maßstab, doch mit ähnlichem Charakter hätte sich der Architekt auch eine stilvolle Ergänzung an der Kapuzinerkirche vorstellen können. Das funktionale Toilettengebäude aus dem Jahr 2003 hätte Carl Fahr dabei eingehaust und integriert, auf der anderen Seite der gläsernen Achse einen kleinen Bewirtungsraum für die Kapuzinerkirche oder andere Veranstaltungen geschaffen – dazwischen geschützte lichte Räume für Palmen oder Ähnliches. Derlei mediterrane Elemente hätten unter dem Stichwort „Der Süden im Norden“ (so auch der Titel eines Bändchens der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg über „Orangerien – Paläste aus Glas“) aus seiner Sicht gerade dem „Nizza am Bodensee“ gut zu Gesicht gestanden. Ein Palast müsste es ja überhaupt nicht sein. „Auch das Palmenhaus auf der Mainau oder das Glashaus der Gärtnerei Widmer sind gute Beispiele“, erklärt Fahr.

Erste Vorstöße versandeten

Doch die ersten Vorstöße versandeten ohne merkliche Reaktion. Fahr wandte sich an Thomas Weber vom Förderverein Sommertheater Überlingen mit seinem Vorschlag und sah die Chance, damit eine ganzjährige Nutzung der Kapuzinerkirche zu ermöglichen. Auch mit dem Hinweis, dass das Bad-Hotel eine solche Orangerie als einen Tagungsraum nutzen könnte, der dort schmerzlich vermisste werde. Mit seinen Überlegungen wandte sich Carl Fahr an Baubürgermeister Matthias Längin und verschiedene Gemeinderäte – ohne Erfolg, wie er sagt. Dabei weiß Längin die Ideen durchaus zu schätzen, wie er jetzt betont. „Bisher hatten wir dafür einfach kein Geld“, sagt der Baubürgermeister auf Nachfrage, will aber zuerst einmal die Sanierung der Kapuzinerkirche zu Ende bringen.

„Alles ist so konzipiert, dass die Fundamente des früheren Klosters und seines Kreuzgangs unangetastet blieben“, betont Carl Fahr. Doch habe er das Gefühl, dass sich niemand gerne mit den Gedanken ernsthaft auseinandersetzen wolle, sagt er. Abgeschrieben hat er die Hoffnung, dass seine Idee vor der Landesgartenschau noch eine Chance haben könnte. „Doch die Stadt sollte sich Gedanken darüber machen: Wie geht es anschließend weiter?“ erklärt Fahr und sieht in seinem Konzept nach wie vor zahlreiche sinnvolle Nutzungsansätze. Diese Einschätzung teilt auch Baubürgermeister Längin. „Ich kann mir gut vorstellen“, erklärt er, „dass wir dieses Thema noch einmal aufgreifen.“

Eigentlichee Bau nicht sehr aufwendig

Doch noch liegen die Fakten zur Sanierung der Kapuzinerkirche nicht komplett auf dem Tisch, die ja spätestens zur Landesgartenschau abgeschlossen sein muss, um für das floristische Schaulaufen zur Verfügung zu stehen. Sollte dieser Zeitplan infrage gestellt werden müssen, könnte eine Orangerie nach den Vorstellungen Carls Fahrs vielleicht noch als Alternative ins Gespräch kommen und benötigt werden. „Der eigentliche Bau ist ja nicht sehr aufwendig“, betont Fahr. Im Grunde ähnelt er der Struktur des Kulturkubus. Allenfalls ist er etwas filigraner.

Entwicklung des Begriffs Orangerie Als Orangerie bezeichnet man zunächst einen repräsentativen Garten für Zitruspflanzen. Im 17. und 18. Jahrhundert stand der Begriff auch als Synonym für „Sammlung von exotischen, nicht winterfesten Gewächsen“ und die Aufstellung dieser Pflanzen im Freien. Seit dem 18. Jahrhundert wird die Bezeichnung allerdings auf die Gebäude übertragen, in denen die Sammlungen untergebracht waren, und beschränkt sich heute meist darauf. Orangerien wurden insbesondere im Zusammenhang von repräsentativen Schloss- und Gartenanlagen des Barocks üblich. Unter dem Titel „Der Süden im Norden“ haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg eine Publikatiom über „Orangerien – Paläste aus Glas“ zusammengestellt, die allerdings vergriffen und nur noch antiquarisch erhältlich ist. (hpw)

