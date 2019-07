von Sabine Busse

Überlingen haut 2020 so viele Highlights raus, da werden andere Städte blass vor Neid. Nächstes Jahr um diese Zeit läuft die Landesgartenschau seit elf Wochen, der Narrentag ist schon Geschichte und die Hälfte der 150 Veranstaltungen zum Stadtjubiläum dürfte abgearbeitet sein. Und was kommt dann? Bei der Planung der nächsten Events sollten wir groß denken und uns die richtigen Vorbilder suchen.

Mailand ist ein gutes Beispiel. Die Stadt hat den Zuschlag für die Olympischen Winterspiele im Jahr 2026 bekommen. Ich glaube, die haben noch nicht einmal einen Schneepflug. Das macht aber nichts, denn die meisten Wettbewerbe finden im über 400 Kilometer entfernten Cortina d‘Ampezzo in den Alpen statt. An dieser Stelle wird es interessant: In einem Radius von 400 Kilometern kann Überlingen beste Skiregionen aufweisen. Die liegen zwar fast alle im Ausland, aber die Zeiten für internationale Spiele sind überreif.

In Mailand werden außer der Eröffnungsfeier vor allem die Eissportarten stattfinden. Das können wir auch. Da muss Reinhard Weigelt seine Eisbahn eben mal ein bisschen größer planen. Langlauf findet in Heiligenberg statt, etwas weiter unten startet die erste Bobbahn, die an einem See endet. Die Skiflieger hüpfen vom Höchsten und in Sachen Unterbringung der Sportler machen wir aus der Not eine Tugend: Das olympische Dorf lassen wir uns von Bund und Land finanzieren und bekommen endlich neuen Wohnraum. Eine absolute Win-win-Situation!

Es wird also Zeit, die geklöppelte Spitzenhaube in den Ring zu werfen. Bis 2030 schaffen wir dann noch den Bürgerentscheid und diverse Abholz- oder Aufforstungsaktionen. Die ewigen Zweifler werden jetzt wieder die Finanzen oder Schwachstellen in der Verkehrsanbindung anführen.

Wieder Blick nach Italien

Hier lohnt wieder der Blick nach Italien. Auch dort könnte man gerade die eine oder andere Finanzierungslücke erahnen, was aber Matteo Salvini eiskalt lässt. Er ist davon überzeugt, dass die Spiele neue Arbeitsplätze, Sportanlagen und Straßen bringen. Okay, ich gebe zu, der Mann ist vielleicht nicht die beste Referenz, wenn es um solide Finanzplanung geht. Aber mit Wintersport kennt er sich aus, schließlich fährt er regelmäßig Schlitten mit seinen europäischen Kollegen.