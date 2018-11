Man mag es kaum glauben. Doch tatsächlich werden weltweit mehr Konflikte gewaltfrei beigelegt, als angesichts zahlreicher aktueller Kriege vielleicht zu erwarten wäre. Ja, der Effekt dieser Lösungen beziehungsweise Veränderungen ist sogar nachhaltiger als bei Anwendung von Gewalt. Dies ist eine Erkenntnis, die Stefan Maaß, Friedensbeauftragter bei der Evangelischen Landeskirche Baden, schon einmal vorgestellt und belegt hatte.

Im Rahmen der Ökumenischen Friedensdekade wird Maaß nun ein Szenario vorstellen, das konkrete Schritte zu einem "neuen Sicherheitsdenken" bis zum Jahr 2040 skizziert. "Eine Welt mit immer weniger Militär ist nötig und möglich und sollte in Deutschland beginnen", sagt der Mitautor einer aktuellen Publikation der Landeskirche. Maaß wird diese Studie am Dienstag um 19 Uhr im Saal des evangelischen Pfarrhauses in der Grabenstraße 2 vorstellen und darüber diskutieren.

Ziviler Widerstand funktioniere keineswegs nur in Demokratien, betont Maaß mit Verweis auf die US-Forscherinnen Erica Chenoweth und Maria J. Stephan, die Protestbewegungen von mehr als 100 Jahren ausgewertet haben. Unter dem Titel "Warum ziviler Widerstand funktioniert" untersuchten sie 105 gewaltfreie und 218 gewalttätige Auseinandersetzungen. Der gewaltfreie war erfolgreicher. Dass Frieden durch Vernunft möglich ist, scheint nach vielen Jahren gewalttätiger Auseinandersetzungen derzeit die Entwicklung zwischen Äthiopien und Eritrea zu zeigen.

Konkrete Schritte zur Umsetzung bis 2040

Gemeinsam mit Ralf Becker und Christoph Schneider-Harpprecht hat Stefan Maaß nun eine Handlungsanweisung für eine zivile Sicherheitspolitik formuliert und konkrete Schritte zu einer Umsetzung bis zum Jahr 2040 beschrieben. Die Studie verweist auch auf eine Selbstverpflichtung der Bundesregierung von 2017, die "Fähigkeiten im Bereich Mediation weiter auszubauen". Selbst Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen werbe "für eine Stärkung ziviler Pfeiler in der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik".

Nur noch zivilen Beitrag leisten

Als Meilensteine nennt das Szenario "Nachhaltige zivile Sicherheit" für 2020 die Gründung einer zivilgesellschaftlichen Kampagne, die auf einen Bundestagsbeschluss für einen Paradigmenwechsel im Jahr 2025 hinarbeitet. Dazu soll die Bundesregierung für ein weltweites Verbot von Atomwaffen eintreten und eine "Verbannung jeglicher Atomwaffen von deutschem Boden" beschließen. Eine Konversion der Bundeswehr soll durch das Internationale Technische Hilfswerk (ITHW) beginnen und eine zivil nutzbare Ausrüstung für medizinische und technische Katastrophenhilfe als Fokus haben. In der Nato soll Deutschland mittelfristig nur noch zivile Beiträge leisten und dafür werben, UNO-Friedensmissionen als Polizeieinsätze zu organisieren.

