Auch Heimathistoriker können manchmal irren. So korrigierte Lukas Waldschütz, Betreiber des Hotel-Restaurants "Ochsen" die vom SÜDKURIER zitierte Aussage von Stadtrat Oswald Burger (SPD), die Grundstücke im Stadtgraben seien erst Anfang der 1960-er Jahre von der Stadt an den privaten Eigentümer verkauft worden.

"Das Grundstück im Ochsengraben wurde nicht, wie von Herrn Burger kritisiert, in den 1960-er Jahren an meinen Großvater verkauft", sagt Waldschütz: "Unserem Hausarchiv zufolge hat mein Urgroßvater die Grundstücke im Jahr 1897 zusammen mit dem Ochsen (damals eine Brauerei mit Grundstücken im Graben für die dazugehörige Landwirtschaft) übernommen."

Zu der Sache selbst, der angestrebte Öffnung des Grabens, will der Gastronom keine Prognose wagen. Einen Vorschlag könne seine Familie selbst nicht machen. Doch in der Tat wolle man in den nächsten Wochen noch einmal ein Gespräch mit OB Jan Zeitler führen. Vielleicht habe die Stadt ja noch eine Idee für eine praktikable Lösung.

