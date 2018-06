Mein Garten: Das Grün am Haus kann zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen. Sie fühlen sich in ihrem Garten rundum wohl oder kennen jemand, der einen besonderen Garten besitzt? Dann melden Sie sich beim SÜDKURIER.

Ein Garten macht mehr oder weniger viel Arbeit, bis man den Lohn der Blüten, Bienen und Schmetterlinge oder sogar die eigenen Tomaten, Zuckerschoten und Zucchini ernten kann. Doch wer diese Qualitäten zu schätzen weiß, der wundert sich umso mehr über die steigende Zahl an Steingärten, auf denen nur noch wenig wächst, allenfalls eine immergrüne Baum- oder Buschskulptur, die im Herbst keine störenden Blätter fallen lässt. Doch Insekten brauchen Blüten und sind sehr schnell dankbar, wenn ihnen selbst in einem kleinen Garten etwas Nahrung geboten wird.

Hummeln tauchen gerne in die Ritterspornblüten ein. | Bild: Hanspeter Walter

"Zunehmend fallen mir in Überlingen 'steinreiche' Gärten auf – Gärten voller Schotter, Kies und Steinplatten", schreibt Leserin Mechtild Stolleis. "Doch der Anblick dieser ökologisch wertlosen Gärten stimmt mich traurig." Dabei könnten Gärten dabei helfen, die Artenvielfalt zu retten. Etwa 17 Millionen Haus- und Kleingärten gebe es in Deutschland. "Zusammengenommen stellen sie 930 000 Hektar Grünfläche – das ist fast genauso viel wie alle Naturschutzgebiete zusammen", sagt Stolleis. "ÜB ist eine Gartenstadt. Überall blüht und grünt es, im Kleinen wie im Großen", zitiert sie die Überlinger Marketing und Tourismus GmbH. Bei genauerem Hinsehen dominierten auch hier oft Steine, Kirschlorbeer und andere exotische, für Tiere uninteressante Pflanzen.

Zu den Kleinlibellen gehört diese Azurjungfer, die den Teich sehr schätzt. | Bild: Hanspeter Walter

Das Thema ist nicht ganz neu. Viele Jahre lang hatte der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) in Uhldingen-Mühlhofen einen Tag des offenen Gartens veranstaltet und im Rahmen einer Tour vorbildliche Beispiele für naturnahes Gärtnern vorgestellt. Inzwischen prämiert und zertifiziert der Verein Bodenseegärten, der erst vor Kurzem wieder die beliebte Lesung im Museumsgarten inszenierte, "Natur im Garten" in Form eines geförderten Interreg-Projekts das naturnahe Gärtnern im internationalen Bodenseeraum nach eigenen Kriterien. Eine Plakette erhalten haben in Überlingen unter anderem der Park des Parkhotels St. Leonhard, das Anwesen der Villa Elmenau von Kristin Müller-Hausser oder der Länglehof mit seinen Rosengärten, wobei hier schon die Gartenkultur dominiert.

Vor dem Haus blüht es

Doch nicht jeder verfügt über ein solches Areal oder eine ähnlich lange Gartengeschichte. Ein schönes Beispiel für einen vielseitigen und naturnahen Garten, der Insekten Nahrung bietet und auch noch für den eigenen Mittagstisch den täglichen Salat abwirft, haben Hermann und Brunhilde Keller in Lippertsreute geschaffen. Vor dem Hause blüht es bunt, Bienen, Hummeln und Schwebfliegen geben sich ein Stelldichein, im Gemüsegarten dahinter wachsen Kopfsalat, Zuckerschoten und Tomaten und hinter dem Häuschen liegt ein kleiner Teich.

Tannenwedel und Teichrosen sind beliebte Landeplätze für Libellen. | Bild: Hanspeter Walter

Tannenwedel und Teichrosen gedeihen und bieten schon Landeplätze für die leuchtend blauen und zerbrechlich wirkenden Azurjungfern. "In einigen Wochen kommen auch die Großlibellen", weiß Hermann Keller aus Erfahrung. "Es ist eine wahre Freude, wenn sich die Hummeln an den Ritterspornblüten tummeln", sagt seine Frau Brunhilde begeistert, die für das Blühende zuständig ist: Glockenblumen und Rittersporn, Schafgarbe und auch duftende Rosen gibt es. "Oft bleiben Feriengäste oder Spaziergänger stehen und fachsimpeln über die Pflanzen", beobachten die Kellers.

Hermann Keller ist für den Nutzgarten zuständig und freut sich über Zuckerschoten. | Bild: Hanspeter Walter

Für die Abteilung Nutzpflanzen ist Hermann Keller zuständig. "Erst vorher habe ich uns zum Mittagessen einen Kopfsalat geschnitten", sagt er. Die Fläche ist nicht riesig, doch es gibt allerhand. "Alle zwei Wochen pflanze ich Salat nach", erklärt Keller, der sich schon über die ersten leckeren Zuckerschoten freut. Hintern an der Hauswand stehen indessen die langsam errötenden Tomaten und genießen geschützt die Wärme.

Die Serie „Wer mich kennenlernen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz.“ Hermann Fürst Pückler-Muskau Sie lieben Ihren Garten auch? Im Garten fühlen Sie sich rundum wohl? Sie genießen Arbeit und Entspannung im eigenen Garten? Oder kennen Sie jemand, der einen besonderen Garten besitzt? Egal ob groß oder klein, Natur- oder Bauerngarten, durchgestylt oder wild. Wir sind auf der Suche nach weiteren Gärten und ihren Besitzern. Melden Sie sich selbst oder geben uns einen Tipp unter ueberlingen.redaktion@suedkurier.de oder 0 75 51/80 97 72 44.

