Überlingen – Mit Ölsperren versuchte die Feuerwehr am Samstag, Diesel an der Ausbreitung im Bodensee zu hindern. Wie die Wehr in einem Pressetext schreibt, wurde sie gegen 12 Uhr gerufen, nachdem der Hafenmeister im Osthafen eine leichte Gewässerverunreinigung wahrgenommen und zunächst die Wasserschutzpolizei gerufen hatte.

Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte der Hafenmeister bereits mit Ölbindevlies den ausgetretenen Dieselkraftstoff zu binden. Die Feuerwehr half mit weiterem Vlies nach und legte eine Ölsperre.

Nach Schätzung der unteren Wasserschutzbehörde des Landratsamts, auf die sich die Feuerwehr in ihrem Pressetext beruft, sind rund drei bis fünf Liter Dieselkraftsoff ausgetreten. Der Grund sei noch unklar.

Für die Dauer der Aufnahme des ausgetretenen Dieselkraftstoffes mussten Teile des Hafens gesperrt werden. Insgesamt war die Feuerwehr Überlingen mit dem diensthabenden Löschzug unter der Leitung des Zugführers Thomas Schnell mit rund 20 Mann und sieben Fahrzeugen über mehrere Stunden im Einsatz.

