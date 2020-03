von Antonia Kitt

Schon draußen vor der Tür von „Druck und Copier Service“ (DCS) sind die zahlreichen Besucher der Africa Night von einem Conga-Spieler begrüßt worden. Drinnen verbreiteten die Musiker von Philadelphia und Band, die bunten Waren vom Erlebnisatelier eKhaya und der Duft eines traditionellen Gemüseeintopfs der Mobil-Köchin Sara Mateus, alias Mama Afrika, afrikanisches Flair. Und mittendrin war der Buchautor und Westafrika-Kenner Notker Gloker.

Notker Gloker gestaltete gemeinsam mit seiner Stieftochter Larissa Siebicke (beide rechts im Bild) die Africa Night. | Bild: Michelberger, Isabell

Die Vorstellung seines Buches „Afrika begreifen“, gedruckt und verlegt bei DCS, stand im Zentrum des Abends, zu dem Hausherr Gerry Graf über hundert Gäste begrüßen konnte. Die Stühle reichten nicht aus. Dicht gedrängt verfolgten viele Gäste stehend den Vortrag, den Gloker gemeinsam mit seiner Stieftochter Larissa Siebicke gestaltete. Angst vor Ansteckung mit Corona? Keine Spur. Vorsichtshalber wurden die Anwesenden jedoch zu Beginn aufgefordert, für den Fall des Falles ihre persönlichen Kontaktdaten auf einer Liste zu hinterlegen.

Gloker bildete Lehrer an Universitäten in Westafrika aus

Notker Gloker bildete ab 1976 rund 20 Jahre lang an Universitäten in Mali und an der Elfenbeinküste Lehrer aus. „Meine Aufgabe war es, nach dem Ende der Kolonialzeit eine Lücke im Bildungssystem zu schließen. Es fehlten Deutschlehrer“, erzählte Gloker. Der Kontakt zu seinen afrikanischen Studenten ermöglichte ihm besondere Einblicke in die Geisteswelt und Traditionen der westafrikanischen Völker. Auf den bunten Märkten habe er sich in die Welt von „1001 Nacht“ versetzt gefühlt, erinnert sich Gloker.

Er sammelte afrikanische Kunst und beschäftigte sich mit Animismus

Er begann afrikanische Kunst zu sammeln, Terrakotten, Holzskulpturen und Metallarbeiten, Masken und antike Vasen, von denen viele auch in seinem Buch abgebildet sind. In diesen Artefakten materialisiere sich das westafrikanische Denken des Animismus (Glaube an die Allbeseeltheit der Natur) mit der Vorstellung, dass in allen Dingen der Materie der Weltgeist präsent ist, erklärte Gloker. Gleichzeitig bedauerte er, dass viele Traditionen nur noch als Folklore wahrgenommen und so ihrer tieferen Bedeutung beraubt würden.

Buch will Einblick in die Seele Afrikas geben

Glokers Einblicke in die Seele Afrikas beeindruckten, wie auch die Abbildungen dieser Artefakte in seinem Buch. Der Autor selbst zeigte sich tief bewegt von der großen Resonanz auf sein Buch: „Ich fühle mich wie ein Glückskind.“

Mit der Africa Night wollte sich das DCS einmal mehr als Ort für besondere Veranstaltungen etablieren.