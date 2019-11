von Georg Exner

Ehrungen standen im Mittelpunkt des Jahreskonzerts des Musikvereins Nesselwangen und eine Auszeichnung stach besonders hervor: Die Musiker unterbrachen mitten im Musizieren ein Stück, um ihren Dirigenten Norbert Frei zu ehren. Das habe es so noch nie in der Geschichte des Musikvereins gegeben, stellte der Vorsitzende Stephan Maike fest.

„Norbert ist eine Legende über die Grenzen hinaus.“ Stephan Maike, Vorsitzender

In seinen 30 Jahren als Dirigent habe Norbert Frei jährlich 40 Proben und 15 Auftritte absolviert. In seinen 50 Jahren als Musiker habe er zudem zahlreiche Aufgaben übernommen, von denen wohl die wichtigste die des musikalischen Ausbilders sei, die er seit nunmehr 28 Jahren ausübe. „Norbert ist eine Legende über die Grenzen hinaus“, erklärte der Vorsitzende und gratulierte dem Geehrten im Namen aller Musiker.

Engagement als Dirigent und Ausbilder

Diesen Worten schloss sich auch der Präsident des Blasmusikverbandes Bodenseekreis (BMVBK), Walter Stegmaier (Salem), an.

Frei sei unter Musikern weit über Nesselwangen hinaus bekannt. In den Jahren als Dirigent und Ausbilder habe er den Musikverein Nesselwangen „maßgeblich vorangebracht“.

Applaus für den Dirigenten: Die Nesselwanger Musiker feiern Norbert Frei (im Vordergrund), der seit 30 Jahren am Dirigentenpult steht. | Bild: Georg Exner

Frei erhält die Dirigentennadel in Bronze des BMVBK

Die Blasmusik habe in den vergangenen Jahren „einen großen Sprung nach oben gemacht“, wodurch der Verband auch seine Mitgliederzahl habe halten können, führte der BMVBK-Präsident weiter aus. Dies sei vor allem auch einer guten Jugendarbeit zu verdanken, so wie sie auch Norbert Frei stets praktiziert habe. Dafür erhielt er von Stegmaier die Dirigentennadel in Bronze des BMVBK.

Die Geehrten Zahlreiche Musiker wurden beim Jahreskonzert des Musikvereins Nesselwangen durch den Vorsitzenden des Blasmusikverbands Bodenseekreis, Walter Stegmaier, geehrt. Für zehn Jahre (Ehrennadel in Bronze): Patrick Gut (Schagzeug); 20 Jahre (Ehrennadel in Silber): Raphael Frei (Tenorhorn/zweiter Dirigent) und Stephan Maike (Trompete/Vorsitzender); 30 Jahre (Ehrennadel in Gold): Martina Huber (Trompete); 50 Jahre (Ehrennadel in Gold mit Diamant): Gerhard Beck (Waldhorn) und Norbert Frei (Dirigent); 30 Jahre Dirigent (Dirigentennadel in Bronze): Norbert Frei.

Den Glückwünschen schlossen sich auch Bezirksvorsitzender Adrian Staiger (Sipplingen) sowie der Nesselwanger Ortsvorsteher Wolfgang Käppeler an. Ihre Gratulation galt auch weiteren verdienten Musikern, die an diesem Abend geehrt wurden.

„Willkommen im Reich der Tiere“

Das Jahreskonzert selber trug auf Vorschlag des zweiten Dirigenten Raphael Frei die Überschrift „Willkommen im Reich der Tiere“. Die passenden Musikstücke hierzu hatte gleichfalls Raphael Frei ausgesucht, der gemeinsam mit seinem Vater Norbert Frei auch das Dirigat übernommen hatte.

Seit 30 Jahren Dirigent: Norbert Frei während des Jahreskonzerts des Musikvereins Nesselwangen. | Bild: Georg Exner

Christa Widmann führte unterhaltsam durch das Programm: Man hoffe, dass die Proben „nicht für die Katz“ gewesen seien, meinte sie schmunzelnd, wünschte eine „bärenstarke Unterhaltung“ und rief Dirigent Raphael Frei zu: „Nun lassen wir die Katze aus dem Sack!“

Zuhörer verlangen Zugaben

Das Publikum konnte dann in der Tat einen tierisch guten Abend verbringen, bei der beliebten Filmmusik aus „Jurassic Park“, bei „Adebars Reise“ , „Erinnerungen an Zirkus Renz“, bei „Madagascar„ und dem Stück „Busy bee“. Besonderen Beifall erhielten die Solisten Fabian und Timo Waibel. Von Marcel Jäger am Xylofon forderte das Publikum eine Zugabe. Zugaben wurden auch von tadellos aufspielenden Musikern verlangt.

Eine Zugabe forderte das begeisterte Publikum nach Marcel Jägers Solo am Xylofon. | Bild: Georg Exner

Im zweiten Teil des Doppelkonzerts war dann der Musikverein aus Königsheim unter der Leitung von Romario Morales zu hören, und auch er erhielt so starken Beifall, dass er die Bühne nicht ohne Zugaben verlassen konnte.