Der Dienstag war ein ganz besonderer Tag. Warum? Nur noch 666 Tage bis zur Eröffnung der Landesgartenschau! Ein böses Omen, wenn Okkultismus und Zahlenmystik zum Maßstab genommen werden. Die Zahl, die in der Offenbarung des Johannes vorkommt, bezeichnet dort das personifizierte Böse. Es ist die Zahl des Antichristen, des Teufels; am Ende des Neuen Testamentes wird von einem wilden Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern gesprochen. Auch aus numerologischer Sicht weist die Zahl 666 Besonderheiten auf: Die Summe der Zahlen von 1 bis 36 beträgt 666. Eines der bekanntesten Glücksspiele, das französische oder amerikanische Roulette, wird darum auch als teuflisches Spiel oder Spiel des Teufels bezeichnet, da der Roulettekessel die Zahlen von 0 bis 36 enthält. Nebenbei bemerkt: Bildet man die Summe der Quadrate der ersten sieben Primzahlen (2, 3, 5, 7, 11, 13, 17), erhält man ebenfalls 666. Heute wird unter anderem das Wort "Internet" als Zeichen des Antichristen gedeutet, da die drei W in World Wide Web als der hebräische Buchstabe Waw verstanden werden, der den Zahlenwert 6 hat. Und die Zahl 6 steht wiederum für Unvollkommenheit, da erst nach sieben Tagen die Welt erschaffen wurde: Steht die 7 für etwas, was vollständig oder perfekt ist, bezeichnet die 6 (eins weniger als 7) meist etwas, was unvollständig oder fehlerhaft ist. Und drei Sechser betonen das Ganze noch mal nachdrücklich. Landesgartenschau also unvollkommen, fehlerhaft und teuflisch? Wohl doch nur für Abergläubische und für die, die dem Vorhaben sowieso ablehnend gegenüberstehen. Wie auch immer: Heute sind es ohnehin nur noch 664 Tage bis zum Start.

